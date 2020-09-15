Определился соперник «Динамо» по раунду плей-офф Лиги чемпионов: видеообзоры матчей

Во вторник, 15 сентября, определились три участника раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

«Динамо» (Киев, Украина) — АЗ (Алкмаар, Нидерланды) — 2:0 (Родригес, 49, Шапаренко, 86).

ПАОК (Салоники, Греция) — «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — 2:1 (Яннулис, 63, Живкович, 75 — Рафаэль Силва, 90+4).

«Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Вена, Австрия) — 2:1 (Дорш, 36, Яремчук, 57, с пенальти — Демир, 90+3).

В этой паре определялся соперник «Динамо» по раунду плей-офф. И им стал бельгийский «Гент», уволивший накануне главного тренера Ласло Белени, в составе которого выступают три наших соотечественника — Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. Последний, к слову, забил один из мячей, реализовав пенальти на 57-й минуте и был заменен на 89-й минуте, а двое других украинцев ничем особым не запомнились — Безус появился на поле во втором тайме, а Пластун и вовсе провел весь матч на лавке запасных.

Примечательно, что для Безуса и Яремчука предстоящие матчи с «Динамо» будут принципиальными — первый выступал за «бело-синих» в 2013—2015 годах, а второй и вовсе является воспитанником киевского клуба.

Таким образом, в раунде плей-офф (первые матчи — 22−23 сентября, ответные — 29−30 сентября) образовались следующие пары: «Гент» (Бельгия) — «Динамо» (Киев, Украина), «Краснодар» (Россия) — ПАОК (Греция).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА отменил жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы в Афинах.

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