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Спорт

«Бавария» — «Севилья»: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

9:03 21 сентября 2020
Бавария&nbsp;— Севилья

В четверг, 24 сентября, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» состоится юбилейный, 45-й, розыгрыш Суперкубка УЕФА. В поединке за трофей сойдутся триумфатор Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» и победитель Лиги Европы испанская «Севилья» (начало — в 22:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «БАВАРИЯ» — «СЕВИЛЬЯ»

Ранее соперники пересекались в еврокубках лишь один раз. В четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/2018 мюнхенцы обыграли андалусийцев на выезде (2:1) и сыграли дома вничью (0:0), пройдя дальше по турнирной сетке, но затем уступили путевку в финал мадридскому «Реалу».

В предстоящей встрече в Будапеште аналитики букмекерских контор видят явным фаворитом мюнхенского гранда, оценивая шансы соперников на успех такими коэффициентами.

«Фаворит Спорт»: победа «Баварии» — 1,37, ничья — 5,90, выигрыш «Севильи» — 7,60. «Бавария» завоюет трофей — 1,20, «Севилья» завоюет трофей — 5,0.

«Париматч»: победа «Баварии» — 1,35, ничья — 5,90, выигрыш «Севильи» — 7,80. «Бавария» завоюет трофей — 1,18, «Севилья» завоюет трофей — 5,30.

1xBet: победа «Баварии» — 1,38, ничья — 6,0, выигрыш «Севильи» — 7,90. «Бавария» завоюет трофей — 1,168, «Севилья» завоюет трофей — 5,10.

«Марафон»: победа «Баварии» — 1,37, ничья — 5,95, выигрыш «Севильи» — 7,90. «Бавария» завоюет трофей — 1,166, «Севилья» завоюет трофей — 5,10.

William Hill: победа «Баварии» — 1,33, ничья — 5,80, выигрыш «Севильи» — 7,50. «Бавария» завоюет трофей — 1,17, «Севилья» завоюет трофей — 4,50.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» второй раз за месяц забила сопернику восемь мячей, разгромив «Шальке» в стартовом матче бундеслиги.

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