Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук наслаждается отдыхом после серии успешных для себя турниров.

Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram завораживающие фото в купальнике, на которых показала идеальную фигуру. «Это место невероятно красиво. Отдых здесь фантастический, и я хочу возвращаться сюда снова и снова», — подписала под снимками 25-летняя уроженка небольшого села Морозов, что в Хмельницкой области.

Подписчики, которых у Бех-Романчук 279 тысяч, не скупились на комплименты. «Шикарно», «Ты — огонь, девочка», «Идеальна», «Какое красивое тело! Вы моя мотивация!», «Такая спина выдержит много тяжести твоих предстоящих рекордов», «Вот это спина… Я балдею…» — писали фанаты спортсменки.

Напомним, что в течение месяца наша соотечественница успешно выступила на трех турнирах. На мемориале Иштвана Дьюлаи в венгерском Секешфехерваре украинка стала серебряным призером, а на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме и престижных соревнованиях в Берлине легкоатлетка завоевала золотые награды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марина Бех-Романчук предстала в чувственном образе на ветке дерева с корзиной цветов.

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