«Бавария» — «Севилья»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

В четверг, 24 сентября, мюнхенская «Бавария» и испанская «Севилья» раыграют юбилейный, 45-й, Суперкубок УЕФА, который традиционно оспаривают триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Поединок примет стадион «Пушкаш Арена» в Будапеште, начало — в 22:00. Букмекеры практически не сомневаются в успехе немецкого гранда и дали свои прогнозы на игру.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Ханса-Дитера Флика и Хулена Лопетеги, за которой вы сможете следить в этой новости.

Уникальный мяч

В предстоящем поединке «Бавария» и «Севилья» сыграют мячом с детскими рисунками. В создании особенного дизайна приняли участие дети из 9 стран Европы (Чехии, Венгрии, Германии, Словении, Португалии, Нидерландов, Литвы, Испании и Швейцарии). 18 детей изобразили, что для них значит футбол. Рисунки были выбраны из более чем 200 работ.

Here it is! The 2020 UEFA #SuperCup ball, designed with help from children all over Europe!



Kids from 10 @UEFA_Foundation projects will see their drawings on the ball when Bayern meet Sevilla on Thursday! pic.twitter.com/634bv1niGG — UEFA (@UEFA) September 22, 2020

Болельщики «Баварии» отказываются от поездки в Будапешт

Фанаты мюнхенского гранда массово отказываются от поездки в Будапешт на матч за Суперкубок УЕФА. Как сообщает издание Bild, решение 800 немецких болельщиков обусловлено ужесточением правил карантина во время пандемии коронавируса. Это означает, что отправившиеся в Будапешт поддержать свою любимую команду болельщики могут столкнуться с обязательными периодами самоизоляции по возвращении из Венгрии.

Арбитр из Англии

Комитет арбитров УЕФА назначил для работы на поединке бригаду арбитров из Англии, которую возглавит 41-летний Энтони Тэйлор.

Имеющий с 2013-го года категорию ФИФА рефери по два раза пересекался с командами, и «Бавария» с «Севильей» ни разу не проиграли. Мюнхенцы разгромили российский «Ростов» в группе Лиги чемпионов-2016/2017 (5:0) и справились с бельгийским «Андерлехтом» (2:1) на групповой стадии Лиги чемпионов-2017/2018, а андалусийцы сыграли вничью со швейцарским «Базелем» в 1/8 финала Лиги Европы-2015/2016 (0:0) и обыграли римский «Лацио» в 1/16 финала Лиги Европы-2018/2019 (2:0).

41-летний Энтони Тэйлор

Одна встреча в еврокубках

Ранее соперники пересекались в еврокубках лишь один раз. В четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/2018 мюнхенцы обыграли андалусийцев на выезде (2:1) и сыграли дома вничью (0:0), пройдя дальше по турнирной сетке, но затем уступили путевку в финал мадридскому «Реалу».

В четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/2018 "Бавария" оказалась сильнее

Соперники на старте сезона

Подопечные Ханса-Дитера Флика успешно стартовали в новом сезоне бундеслиги, разгромив на своем поле «Шальке» — 8:0 (Гнабри, 4, 47, 59, Горецка, 19, Левандовски, 31, Мюллер, 70, Сане, 71, Мусиала, 82). А вот «Севилья» в связи с выходом в финал Лиги Европы и поздним завершением прошлого сезона получила больше времени на отдых и проводила пока лишь товарищеские матчи — в частности, подопечные Хулена Лопетеги обыграли «Леванте» (3:2) и «Атлетик» (2:1).

Примечательно, что соперники подходят к очному противостоянию, имея впечатляющие беспроигрышные серии в официальных поединках. «Баварию» не могут обыграть в 31 матче подряд (30 побед и 1 ничья), а «Севилью» — в 21-м (12 побед и 9 ничьих).

Состав «Баварии» дороже почти в 2,5 раза

По данным авторитетного портала Transfermarkt, состав «Баварии» дороже футболистов «Севильи» почти в два с половиной раза (837,95 млн евро против 351,90 млн).

Самая высокая трансферная стоимость среди игроков мюнхенского гранда, многие из которых подорожали после победы в финале ЛЧ-20 192 020, у атакующего полузащитника Сержа Гнабри (90 млн евро, +18 млн по сравнению с концом прошлого сезона), за ним следуют его партнер по амплуа Джошуа Киммих (85 млн, +10 млн), левый защитник из Канады Альфонсо Дэвис (80 млн, +20 млн), еще один хавбек Лерой Сане (70 млн, -10 млн) и на данный момент травмированный австрийский центральный защитник Давид Алаба (65 млн).

Трансферная стоимость Сержа Гнабри оценивается в 90 млн евро

Список самых дорогих футболистов «Севильи» возглавляют: аргентинский полузащитник Лукас Окампос и бразильский центральный защитник Диего Карлос (оба — по 50 млн евро), его коллега по амплуа француз Жюль Кунде (30 млн), перешедший из «Барселоны» хорватский полузащитник Иван Ракитич (20 млн) и правый полузащитник Сусо (17,5 млн).

Стадион «Пушкаш Арена»

Стадион, имеющий категорию «четыре звезды» и способный вместить 67 215 зрителей, был построен на месте старой арены, разрушенной в 2016 году. Строительство продолжалось с 2017-го по 2019-й и обошлось в 90−100 млрд форинтов (250−275 млн евро).

В матче-открытия 15 ноября 2019 года сборная Венгрии в товарищеском поединке уступила команде Уругвая (1:2). «Пушкаш Арена» также была выбрана для проведения матчей Евро-2020 — на ней должны состояться три игры группового этапа и один поединок 1/8 финала.

"Пушкаш Арена" должна принять четыре матча Евро-2020

Зрители заполнят трибуны на 30%

Европейский футбольный союз (УЕФА) на своем исполкоме принял решение, что впервые после карантина, вызванного пандемией коронавируса, поединок пройдет со зрителями. Чтобы тщательно изучить влияние зрителей на соблюдение протокола УЕФА по возвращению футбола, трибуны будут заполнены не более, чем на 30%.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок «Бавария» — «Севилья».

Фото uefa.com, ФК «Бавария», ФК «Севилья»

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