28.14 / 28.32 32.65 / 33.07
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Вирусу хватило смелости – плохая идея»: Ибрагимович заразился COVID-19

19:09 24 сентября 2020
Златан Ибрагимович

Знаменитый шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, которому приписывают роман с красавицей-итальянкой (и это несмотря на то, что футболист уже 18 лет живет в браке с Хеленой Сегер и воспитывает двух сыновей), подтвердил, что заразился коронавирусом.

«Вчера у меня был отрицательный тест на COVID-19, а сегодня — положительный. Никаких симптомов нет. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов — плохая идея», — написал Златан на своей странице в Twitter.

Таким образом, шведский нападающий, выигравший за свою карьеру 33 трофея, в том числе став чемпионом четырех стран, точно пропустит матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Милан» примет на своем поле норвежский «Боде-Глимт». Напомним, также на этой стадии еврокубка сыграют две украинские команды — черниговская «Десна» сразится в гостях с немецким «Вольфсбургом», а «Колос» из Коваливки померяется силами также на выезде с хорватской «Риекой».

Отметим, что в нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в обоих матчах своей команды (против «Шемрок Роверс» в квалификации Лиги Европы и в серии А против «Болоньи»), в которых забил три мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович предстал в необычном образе зловещего киногероя.

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Михаил Ефремов

Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

Юрий Столяр

Умер после пластики носа: в Харькове скандал из-за смерти 24-летнего парня

Верка Сердючка

Андрей Данилко раскрыл роль Джигарханяна в скандале с Россией после Евровидения

Джорджина Родригес

Невеста Криштиану Роналду бросила вызов Ким Кардашьян пикантными фото в Instargram

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер