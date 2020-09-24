«Вирусу хватило смелости – плохая идея»: Ибрагимович заразился COVID-19

Знаменитый шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, которому приписывают роман с красавицей-итальянкой (и это несмотря на то, что футболист уже 18 лет живет в браке с Хеленой Сегер и воспитывает двух сыновей), подтвердил, что заразился коронавирусом.

«Вчера у меня был отрицательный тест на COVID-19, а сегодня — положительный. Никаких симптомов нет. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов — плохая идея», — написал Златан на своей странице в Twitter.

Таким образом, шведский нападающий, выигравший за свою карьеру 33 трофея, в том числе став чемпионом четырех стран, точно пропустит матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Милан» примет на своем поле норвежский «Боде-Глимт». Напомним, также на этой стадии еврокубка сыграют две украинские команды — черниговская «Десна» сразится в гостях с немецким «Вольфсбургом», а «Колос» из Коваливки померяется силами также на выезде с хорватской «Риекой».

Отметим, что в нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в обоих матчах своей команды (против «Шемрок Роверс» в квалификации Лиги Европы и в серии А против «Болоньи»), в которых забил три мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович предстал в необычном образе зловещего киногероя.

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