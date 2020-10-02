Вице-чемпион мира, выставленный из «Динамо», продолжит карьеру на родине

Бывший защитник киевского «Динамо» хорват Йосип Пиварич, контракт которого с вице-чемпионом Украины закончился в конце июля, а новый предложен не был, нашел для себя другой клуб.

По сообщениям издания index.hr, в ближайшее время 31-летний футболист, ставший в 2018-м в составе национальной сборной вице-чемпионом мира, подпишет контракт с загребской «Локомотивой». Соглашение будет рассчитано, по информации источника, на один год.

Также динамовцы, благодаря победе над «Гентом» впервые за четыре года вышедшие в групповой турнир Лиги чемпионов и узнавшие соперников по группе самого престижного клубного турнира Старого Света, решили расстаться с испанским форвардом Франом Солем. Воспитанник мадридского «Реала» после перехода в «Динамо» в январе 2019 года провел за киевлян с того времени во всех турнирах всего 23 матча, в которых забил четыре мяча. В пятницу, 2 октября, футболист опубликовал на своей странице в Instagram фото из самолета — правда, без подробностей, куда именно он направляется.

Как сообщает телеграм-канал «Шах и Шах», следующим клубом нападающего станет испанский «Тенерифе», выступающий во втором по силе дивизионе страны, который арендует Соля до конца сезона с правом дальнейшего выкупа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что выход в Лигу чемпионов гарантированно принес «Динамо» почти 32 млн евро.

Фото ФК «Динамо»

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