Новичок «Барселоны» опозорился на собственной презентации

19-летний защитник Сержиньо Дест, перешедший из амстердамского «Аякса» в «Барселону» за 21 млн евро, опростоволосился на своей презентации.

Американец, ставший первым представителем своей страны в истории каталонского гранда, решил понабивать мяч перед камерой, но все его попытки оказались неудачными.

Напомним, что «Барселона» стала соперником киевского «Динамо» по групповому турниру Лиги чемпионов. Согласно календарю, «бело-синие» сыграют в столице Каталонии 4 ноября, после чего примут соперника на своем поле 24-го числа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси трогательно попрощался с Луисом Суаресом, перешедшим из «Барселоны» в «Атлетико».

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