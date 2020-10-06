Стало известно, как попасть на матчи сборной Украины против Германии и Испании

Национальная сборная Украины по футболу следом за товарищеским матчем против чемпиона мира Франции, который пройдет на стадионе «Стад де Франс» 7 октября, сыграет два домашних поединка Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Начало обоих матчей — в 21:45.

Согласно распоряжениям Европейского футбольного союза (УЕФА) и властей столицы Украины, матчи на НСК «Олимпийский» пройдут со зрителями — правда, разрешена заполняемость трибун не более 30% от общего количества мест. Продажа билетов (стоимость пропусков — от 150 до 1000 грн) стартовала со вторника, 6 октября, но с целым рядом условий:

— продажа билетов будет производиться исключительно online на сайте ticketbox.com;

— один человек может приобрести не более четырех билетов;

— для приобретения билетов необходимо предоставить согласие на ознакомление с правилами приобретения и использования билетов и ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых приобретаются билеты;

— после осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все именные электронные билеты для каждого человека в отдельности;

— болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место;

— приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат;

— билеты исключительно электронные, бумажные печататься не будут.

— билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно нужно иметь один из следующих документов:

— паспорт гражданина Украины или другой страны;

— заграничный паспорт гражданина Украины или другой страны;

— водительское удостоверение;

— именную банковскую карточку с фотографией;

— иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с ЗУ «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Также организаторы обращают внимание на необходимость соблюдения особых условий доступа и пребывания на стадионе:

— соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м;

— находясь на периметре стадиона, все время носить маску, прикрывая нос и рот;

— мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;

— проверять температуру тела при входе на стадион (если температура окажется выше 37.2, вход на стадион будет запрещен);

— не трогать место кроме того, что указано в билете;

— избегать рукопожатий;

— избегать контакта «лицом к лицу» с другими зрителями при перемещении к месту и с него;

— кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя;

— есть и пить, находясь исключительно на своем месте;

— следовать всем инструкциям стюардов и офицеров относительно санитарных и гигиенических мероприятий;

— соблюдать порядок очереди на стадионе.

Напомним, что после двух туров в группе 4 элитного дивизиона Лиги наций сборная Украины набрала три очка и занимает второе место, уступая один балл команде Испании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко не смог взять во Францию на матч с чемпионами мира из-за травм и коронавируса 12 футболистов.

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