Стало известно, как попасть на матчи сборной Украины против Германии и Испании
Национальная сборная Украины по футболу следом за товарищеским матчем против чемпиона мира Франции, который пройдет на стадионе «Стад де Франс» 7 октября, сыграет два домашних поединка Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Начало обоих матчей — в 21:45.
Согласно распоряжениям Европейского футбольного союза (УЕФА) и властей столицы Украины, матчи на НСК «Олимпийский» пройдут со зрителями — правда, разрешена заполняемость трибун не более 30% от общего количества мест. Продажа билетов (стоимость пропусков — от 150 до 1000 грн) стартовала со вторника, 6 октября, но с целым рядом условий:
— продажа билетов будет производиться исключительно online на сайте ticketbox.com;
— один человек может приобрести не более четырех билетов;
— для приобретения билетов необходимо предоставить согласие на ознакомление с правилами приобретения и использования билетов и ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых приобретаются билеты;
— после осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все именные электронные билеты для каждого человека в отдельности;
— болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место;
— приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат;
— билеты исключительно электронные, бумажные печататься не будут.
— билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно нужно иметь один из следующих документов:
— паспорт гражданина Украины или другой страны;
— заграничный паспорт гражданина Украины или другой страны;
— водительское удостоверение;
— именную банковскую карточку с фотографией;
— иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с ЗУ «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».
Также организаторы обращают внимание на необходимость соблюдения особых условий доступа и пребывания на стадионе:
— соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м;
— находясь на периметре стадиона, все время носить маску, прикрывая нос и рот;
— мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;
— проверять температуру тела при входе на стадион (если температура окажется выше 37.2, вход на стадион будет запрещен);
— не трогать место кроме того, что указано в билете;
— избегать рукопожатий;
— избегать контакта «лицом к лицу» с другими зрителями при перемещении к месту и с него;
— кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя;
— есть и пить, находясь исключительно на своем месте;
— следовать всем инструкциям стюардов и офицеров относительно санитарных и гигиенических мероприятий;
— соблюдать порядок очереди на стадионе.
Напомним, что после двух туров в группе 4 элитного дивизиона Лиги наций сборная Украины набрала три очка и занимает второе место, уступая один балл команде Испании.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко не смог взять во Францию на матч с чемпионами мира из-за травм и коронавируса 12 футболистов.74
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