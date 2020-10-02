УЕФА разрешил проводить матчи со зрителями: названы условия

Европейский футбольный союз (УЕФА), поздравивший Андрея Шевченко с днем рождения видеонарезкой голов легенды за «Милан» и сборную Украины, одобрил возвращение болельщиков на трибуны на матчах, которые проводятся под эгидой организации на клубном и национальном уровне.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, это станет возможно при условии заполнения трибун на 30% от общей вместимости стадиона, а также в случае одобрения местными властями и соблюдения социальной дистанции с санитарными нормами. При этом в допуске гостевым болельщикам на стадионы будет отказано.

Такое решение было принято исполкомом после успешного опыта проведения матча за Суперкубок УЕФА между мюнхенской «Баварией» и испанской «Севильей» (2:1), который прошел в Будапеште. На трибуны «Пушкаш Арены» были допущены 15 тысяч зрителей, и футбольные функционеры не увидели никакой угрозы в проведении поединков в подобном формате.

Одобрение распространяется уже на ближайшие матчи Лиги наций. Напомним, сборной Украине предстоят два домашних поединка на столичном НСК «Олимпийский» — 10 октября «желто-синие» примут Германию, а 13-го сыграют с Испанией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников по групповому турниру Лиги чемпионов.

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