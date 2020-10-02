28.24 / 28.44 32.93 / 33.36
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

УЕФА разрешил проводить матчи со зрителями: названы условия

10:25 2 октября 2020
Футбольные болельщики

Европейский футбольный союз (УЕФА), поздравивший Андрея Шевченко с днем рождения видеонарезкой голов легенды за «Милан» и сборную Украины, одобрил возвращение болельщиков на трибуны на матчах, которые проводятся под эгидой организации на клубном и национальном уровне.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, это станет возможно при условии заполнения трибун на 30% от общей вместимости стадиона, а также в случае одобрения местными властями и соблюдения социальной дистанции с санитарными нормами. При этом в допуске гостевым болельщикам на стадионы будет отказано.

Такое решение было принято исполкомом после успешного опыта проведения матча за Суперкубок УЕФА между мюнхенской «Баварией» и испанской «Севильей» (2:1), который прошел в Будапеште. На трибуны «Пушкаш Арены» были допущены 15 тысяч зрителей, и футбольные функционеры не увидели никакой угрозы в проведении поединков в подобном формате.

Одобрение распространяется уже на ближайшие матчи Лиги наций. Напомним, сборной Украине предстоят два домашних поединка на столичном НСК «Олимпийский» — 10 октября «желто-синие» примут Германию, а 13-го сыграют с Испанией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников по групповому турниру Лиги чемпионов.

95

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Винник

Вокруг Олега Винника возникла интрига

Антон Богдан

На Волыни умер депутат, заболевший коронавирусом

Вадим Столар

СБУ подтвердило обыски в строительной компании Вадима Столара, — СМИ

Иван Венжинович

Умер украинский врач — герой билбордов «Спасибо за жизнь»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер