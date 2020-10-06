«Динамо» подписало контракт с соотечественником Луческу из английской премьер-лиги

Киевское «Динамо», узнавшее своих соперников по групповому турниру Лиги чемпионов и календарь, согласно которому «бело-синие» начнут свое участие в основной сетке самого престижного клубного турнира Старого Света домашним матчем против туринского «Ювентуса», подписало контракт с 21-летним опорным полузащитником сборной Румынии Тудором Бэлуцэ. Арендное соглашение с футболистом, контракт которого с января 2019-го принадлежал клубу английской премьер-лиги «Брайтону», рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Отметим, что ради того, чтобы завершить все формальности по оформлению аренды футболиста, в Бухарест лично отправился главный тренер киевлян Мирча Луческу — в частности, наставник был замечен, выходящим из здания аэропорта столицы Румынии.

Мирча Луческу прилетел в Бухарест специально для завершения переговоров по переходу Бэлуцэ

Добавим, что Бэлуцэ — воспитанник румынского «Вииторула», за основную команду которого дебютировал в мае 2016-го в 17-летнем возрасте. В общей сложности провел за родную команду во всех турнирах 62 матча и забил два мяча. Уже в качестве игрока «Брайтона» отправлялся в аренду в голландский «Ден Хааг», за который в сезоне-2019/2020 сыграл четыре матча. В составе национальной сборной Тудор дебютировал в октябре 2018-го и сыграл уже 7 матчей.

Примечательно, что в один день с подписанием Бэлуцэ динамовцы заявили для участия в украинской премьер-лиге бразильского атакующего полузащитника Клейтона, на протяжении нескольких недель проходившего просмотр у «бело-синих», а также вернувшегося из аренды в Турции воспитанника клуба Дениса Гармаша.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпион мира Пиварич после окончания контракта с «Динамо» отправился на родину.

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter