«Клоунада? Плевок в лицо боксу?»: скандальный Редкач высказался о травме Ломаченко

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач, повздоривший с Василием Ломаченко прямо в церкви в США, продолжает заочную войну со своим соотечественником на просторах Интернета.

Так, уроженец Шостки, проживающий в Калифорнии, резко отреагировал на новость о том, что Ломаченко выходил в ринг против Теофимо Лопеса с травмой плеча и после боя перенес операцию.

«Похоже больше на чистое вранье, нежели чем на весомые доводы к проигрышу. Очевидно, что вместо того, чтобы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания поражению. Мы все прекрасно видели, как Василий с лихвой отжимался на кольцах, ходил на руках, по воде, на чем только можно и как только можно во время своего подготовительного лагеря.

Более того, Василий говорил, что во всех своих предыдущих боях он не был так готов и никогда так не выкладывался, и не чувствовал себя на 100%. Он четко говорит, что он отдохнул год, и он себя отлично чувствует, никаких травм нет и т. д. Вранье однозначное!

Но, допустим, что это не вранье, и травма имела место быть. В таком случае, куда смотрела команда, где их профессионализм, как они на самый важный и главный бой не только для Василия, но и для них в жизни, могли выпустить бойца с ТРАВМОЙ! Что это… клоунада? Плевок в лицо всему боксу? Плевок и усмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика, который не слушается своего папу? Это просто цирк, хотя даже не смешно; это низко.

И давайте не будем забывать, что Мэнни Пакьяо мог сесть в тюрьму, ему грозил срок от 1 до 4 лет или крупный штраф за то, что утаил информацию о травме плеча перед боем с Флойдом Мейвезером. Таковы правила штата Невада. А может команда Василия с Василием скопировали именно это случай?.. тогда стоит команде и Василию вернуть деньги всем тем, кто ставил на победу Василия", — написал боксер на своей странице в Instagram, прикрепив видеоролик из культового советского кинофильма «Бриллиантовая рука».

Добавим, что сам Редкач сделал крупную ставку на победу Лопеса в поединке с Ломаченко и сорвал солидный куш. Сам Иван пообещал потратить выигрыш на приобретение экипировки молодым боксерам в спортивную школу БВУФК, где он сам делал первые шаги в своей карьере.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко не сможет завершить карьеру после поражения от Лопеса, поскольку подписал новый контракт с промоутерской компанией.

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