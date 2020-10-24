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Спорт

«Испытает самый большой страх в жизни»: Чисора рассказал, как будет проходить бой с Усиком

11:16 24 октября 2020
Чисора&nbsp;— Усик

Британский боксер-супертяжеловес Дерек Чисора (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений), который станет вторым соперником для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте украинца Александра Усика (17 побед, 13 из них — нокаутом) в новом дивизионе, пообещал устроить нашему соотечественнику настоящую взбучку в предстоящем бою.

«31-го октября Александр Усик испытает самый большой страх в своей жизни. Он хочет заявить, что находится на вершине, но в таком случае, ему нужно боксировать с настоящими тяжеловесами. Усик хороший боксер, и наш бой сам по себе продается. Его любят английские фанаты, даже те, кто не любит бокс, следят за ним. В нашем противостоянии нет ничего плохого, нет ненависти, все дело в любви к спорту. Александр не страшен, но нас ждет драка. Он мужчина, я мужчина. Когда Усик уйдет с ринга, будет знать, что участвовал в настоящей драке. Я об этом позабочусь. Ищи и уничтожай! Это то, к чему мы стремимся», — приводит слова Дерека сайт Boxing Scene.

Напомним, ранее стало известно, что Усик заработает за предстоящий бой почти 2 млн долларов, в то время как гонорар Чисоры составит более 5 млн в американской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик остался единственным украинцем в топ-20 престижного боксерского рейтинга.

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