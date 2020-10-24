«Шахтер» — «Интер»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 27 октября, донецкий «Шахтер», сотворивший сенсацию в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов на поле мадридского «Реала», проведет поединок второго тура против итальянского «Интера» (начало на киевском НСК «Олимпийский» — в 19:55).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ШАХТЕР» — «ИНТЕР»

Еще свежа в памяти встреча команд двухмесячной давности в полуфинале Лиги Европы-2019/2020, когда миланцы не оставили камня на камне от подопечных Луиша Каштру — 5:0. До этого же «Шахтер» и «Интер» пересекались в еврокубках лишь однажды — в квалификации Лиги чемпионов-2005/2006 «неро-адзурри» одержали выездную победу (2:0), а на «Джузеппе Меацца» сыграли вничью (1:1), оставив «горняков» за бортом основной сетки самого престижного клубного турнира Европы.

В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение гостям из Италии, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

«Фаворит»: победа «Шахтера» — 4,30, ничья — 3,95, выигрыш «Интера» — 1,83.

Parimatch: победа «Шахтера» — 4,30, ничья — 4,00, выигрыш «Интера» — 1,79.

1xBet: победа «Шахтера» — 4,58, ничья — 3,98, выигрыш «Интера» — 1,83.

«Марафон»: победа «Шахтера» — 4,55, ничья — 3,95, выигрыш «Интера» — 1,81.

William Hill: победа «Шахтера» — 4,40, ничья — 3,75, выигрыш «Интера» — 1,80.

Напомним, что в другом матче в квартете B мадридский «Реал» в этот же день (в 22:00) сыграет в немецком Менхенгладбахе против местной «Боруссии».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч «Шахтер» — «Интер» пройдет на НСК «Олимпийский» со зрителями.

Фото ФК «Шахтер»

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