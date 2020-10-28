Усик – Чисора: прогнозы букмекеров на бой супертяжеловесов

Поздно вечером в субботу, 31 октября, в Лондоне на Wembley Arena пройдет долгожданный бой в супертяжелом весе между непобедимым украинцем Александром Усиком (17 побед, 13 из них — нокаутом) и опытным британцем Дереком Чисорой (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений), пообещавшим нашему соотечественнику «самый большой страх в его жизни».

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ УСИК — ЧИСОРА

Из-за пандемии коронавируса бой между Усиком и Чисорой переносился дважды. Свои последние поединки оба боксера провели еще в октябре 2019-го — украинец техническим нокаутом выиграл дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, а британец нокаутировал своего соотечественника Дэвида Прайса и завоевал вакантный пояс Интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Букмекеры в предстоящем поединке видят явным фаворитом нашего соотечественника, выставив следующие коэффициенты.

«Фаворит спорт»: победа Усика — 1,11, ничья — 31,00, победа Чисоры — 7,10. Досрочная победа Усика — 1,90, победа Усика по очкам — 2,20, досрочная победа Чисоры — 7,50, победа Чисоры по очкам — 23,00.

«Париматч»: победа Усика — 1,12, ничья — 25,00, победа Чисоры — 5,50. Досрочная победа Усика — 1,85, победа Усика по очкам — 2,35, досрочная победа Чисоры — 7,00, победа Чисоры по очкам — 23,00.

«Марафон»: победа Усика — 1,139, ничья — 15,75, победа Чисоры — 8,20. Досрочная победа Усика — 2,01, победа Усика по очкам — 2,36, досрочная победа Чисоры — 9,90, победа Чисоры по очкам — 27,00.

1ХBET: победа Усика — 1,14, ничья — 15,00, победа Чисоры — 8,60. Досрочная победа Усика — 2,01, победа Усика по очкам — 2,36, досрочная победа Чисоры — 9,90, победа Чисоры по очкам — 27,00.

William Hill: победа Усика — 1,12, ничья — 29,00, победа Чисоры — 6,00. Досрочная победа Усика — 1,91, победа Усика по очкам — 2,50, досрочная победа Чисоры — 6,50, победа Чисоры по очкам — 23,00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько заработают за предстоящий бой Усик и Чисора.

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