«Шахтер» – «Боруссия» М.: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 3 ноября, донецкий «Шахтер» на пустом столичном НСК «Олимпийский» проведет поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Букмекеры в предстоящей встрече отдают небольшое преимущество гостям из Германии.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Луиша Каштру и Марко Розе, за которой вы сможете следить в этой новости.

Арбитры из Нидерландов

Судить поединок на НСК «Олимпийский» УЕФА доверил бригаде арбитров из Нидерландов во главе с 35-летним рефери ФИФА Сердаром Гэзюбююком. За восемь лет международной карьеры рефери один раз пересекался с «горняками», зафиксировав домашнюю победу над швейцарским «Янг Бойзом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2016/2017.

35-летний Сердар Гэзюбююк

На линиях своему соотечественнику будут помогать Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер (четвертый судья — Аллард Линдхаут). Также на встрече будет задействована система VAR, арбитр на видеоповторах — соотечественник главного рефери Пол ван Букел.

Соперники в своих чемпионатах

На выходных соперники провели очередные поединки в чемпионатах своих стран. «Шахтер» не испытал трудностей в поединке с «Мариуполем», который из-за невозможности участия в матче сразу 13 (!) арендованных у «горняков» футболистов заявил на игру всего 14 игроков, — 4:1 (Тайсон, 27, с пенальти, 75, Судаков, 44, Патрик, 65, с пенальти — Горбунов, 72). В турнирной таблице команда Луиша Каштру вышла на второе место (правда, у «Ворсклы» игра в запасе), отставая от «Динамо» на четыре балла.

Что же касается «Боруссии», то менхенгладбахцы в непростом поединке одолели в домашнем поединке другого участника Лиги чемпионов «Лейпциг», нанеся сопернику первое поражение в нынешнем сезоне бундеслиги, — 1:0 (Вольф, 60). Благодаря этому успеху подопечные Марко Розе вышли на четвертое место, набрав 11 очков после шести туров, и отстают от идущей без потерь «Баварии» на четыре балла.

Первая очная встреча в еврокубках

Ранее «Шахтер» не встречался с менхенгладбахской «Боруссией» в рамках еврокубков. А вот с немецкими командами «горняки» пересекались довольно часто, имея при этом положительный баланс встреч: восемь побед, семь ничьих и семь поражений (разница мячей — 26:37 не в пользу украинской команды).

Состав «Боруссии» дороже в два с половиной раза

По информации авторитетного портала Transfermarkt, состав «Боруссии» дороже стоимости игроков «Шахтера» в 2,5 раза (313,43 млн евро против 135 млн)!

Самая высокая трансферная стоимость среди игроков немецкого клуба у травмированного швейцарского опорного полузащитника Дениса Закарии (40 млн евро), за ним расположились центральный защитник Матиас Гинтер и французский левый полузащитник Маркус Тюрам (оба — по 32 млн), еще один француз нападающий Алассане Плеа и швейцарский центральный защитник Нико Эльведи (оба — по 30 млн).

Самый дорогой футболист не поможет "Боруссии" в матче с "Шахтером" из-за травмы

В команде Луиша Каштру дороже остальных ценник «висит» на бразильцах Тете (17 млн евро), травмированном Исмаили (12 млн), Додо (10 млн), центральном защитнике Николае Матвиенко (9 млн), а также Тарасе Степаненко, Тайсоне и Алане Патрике (все — по 8 млн).

День в истории

За свою историю выступлений в еврокубках «Шахтер» пять раз проводил свои матчи 3 ноября, и во всех неизменно побеждал. В 1976-м в выездном поединке 1/16 финала Кубка УЕФА был обыгран венгерский «Гонвед» (3:2), в 2005-м в группе Кубка УЕФА «горняки» оказались сильнее немецкого «Штутгарта» на его же поле (2:0), в 2010-м в домашнем матче группы Лиги чемпионов сложил оружие лондонский «Арсенал» (2:1), в 2015-м в группе Лиги чемпионов на «Арене Львов» был разгромлен шведский «Мальме» (4:0) и, наконец, в 2016-м в группе Лиги Европы на выезде был «перестрелян» бельгийский «Гент» (5:3).

Ранее 3 ноября "Шахтер" неизменно побеждал

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок «Шахтер» — «Боруссия» М.

Фото uefa.com, ФК «Шахтер», ФК «Боруссия» М.

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