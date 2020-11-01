Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Боруссия» М.: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов

Во вторник, 3 ноября, донецкий «Шахтер» в Киеве на НСК «Олимпийский» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов примет менхенгладбахскую «Боруссию».

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ШАХТЕР» — «БОРУССИЯ» М.

На выходных соперники провели очередные поединки в чемпионатах своих стран. «Шахтер» не испытал трудностей в поединке с «Мариуполем», который из-за невозможности участия в матче сразу 13 (!) арендованных у «горняков» футболистов заявил на игру всего 14 игроков, — 4:1 (Тайсон, 27, с пенальти, 75, Судаков, 44, Патрик, 65, с пенальти — Горбунов, 72). В турнирной таблице команда Луиша Каштру вышла на второе место (правда, у «Ворсклы» игра в запасе), отставая от «Динамо» на четыре балла.

Что же касается «Боруссии», то менхенгладбахцы в непростом поединке одолели в домашнем поединке другого участника Лиги чемпионов «Лейпциг», нанеся сопернику первое поражение в нынешнем сезоне бундеслиги, — 1:0 (Вольф, 60). Благодаря этому успеху подопечные Марко Розе вышли на четвертое место, набрав 11 очков после шести туров, и отстают от идущей без потерь «Баварии» на четыре балла.

В прямой трансляции поединок «Шахтер» — «Боруссия» М. покажет в 19:55 телеканал «Футбол 1». Кроме того, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» перед началом встречи в Киеве (в 19:00) и после финального свистка обсудят события на НСК «Олимпийский». Прямой эфир из Киева запланирован на каналах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2» (Россия).

Лига чемпионов. Групповой турнир. 3-й тур

3 ноября (вторник)

«Шахтер» — «Боруссия» М. 19:55 «Футбол 1», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 2»

«Локомотив» — «Атлетико» 19:55 «Футбол 3»

«Реал» — «Интер» 22:00 «Футбол 2»

«Аталанта» — «Ливерпуль» 22:00 «Футбол 3»

4 ноября (среда)

«Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед» 19:55 «Футбол 1»

«Зенит» — «Лацио» 19:55 «Футбол 3»

«Барселона» — «Динамо» 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 1»

«Ференцварош» — «Ювентус» 22:00 «Футбол 3»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры дали свои прогнозы на поединок «Шахтер» — «Боруссия» М.

Фото ФК «Шахтер»

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