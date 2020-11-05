«Жемчужина Луческу»: видео подвигов 18-летнего Нещерета в матче с «Барселоной»

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» потерпело второе поражение в турнире, минимально уступив на выезде каталонской «Барселоне» — 1:2.

Несмотря на негативный для «бело-синих» результат, все специалисты и болельщики отмечают уверенную игру 18-летнего голкипера киевлян Руслана Нещерета, который дебютировал в еврокубках. На протяжении поединка вратарь отразил 12 ударов по своим воротам, что является лучшим показателем в основной сетке Лиги чемпионов за последние семь лет, с 2013-го.

Авторитетный портал Whoscored поставил Нещерету оценку 9,1 из 10 возможных за матч, а сайт Prosport назвал украинца «жемчужиной Луческу». Отметим, что Руслан в 18 лет и 287 дней стал самым молодым украинским голкипером в основной сетке еврокубков, превзойдя достижение своего коллеги из «Шахтера» Анатолия Трубина на 159 дней.

«Я словно попал в какую-то сказку. Приятно впервые сыграть на таком стадионе в Лиге чемпионов — это мечта любого футболиста, и я не исключение. Почувствовали уверенность в своих силах и то, что можем играть с «Барселоной» на равных, когда взяли мяч под свой контроль и начали создавать моменты, но на линии ворот хорошо действовал их голкипер.

Пенальти? Месси хорошо пробил, мне кажется, он один из лучших по пробитию одиннадцатиметровых ударов. Мы с тренером проанализировали его удары, посмотрели, куда он может пробить и вообще, кто может исполнить пенальти в «Барселоне». То, что угадал — это такое дело…

В целом, на игру вышли спокойно, никакого давления на нас не было, поэтому ничего страшного. Мы не волновались. С такими соперниками приятно играть", — цитирует дебютанта официальный сайт «Динамо».

Добавим, что после трех туров «Динамо» набрало одно очко и занимает третье место в таблице, опережая «Ференцварош» лишь по дополнительным показателям. Свой следующий поединок в турнире «бело-синие» проведут 24 ноября, когда примут «Барселону» в Киеве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за коронавируса «Динамо» не досчиталось девяти основных футболистов перед матчем с «Барселоной».

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