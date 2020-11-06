Где смотреть онлайн «Динамо» — «Шахтер»: расписание трансляций матчей 9-го тура чемпионата Украины

В пятницу, 6 ноября, поединком между «Днепром-1» и «Колосом» откроется программа 9-го тур чемпионата Украины по футболу.

Центральный же матч тура, да и всего первого круга, пройдет в воскресенье, 8 ноября, в Киеве на НСК «Олимпийский», в котором сойдутся лидеры отечественного футбола — киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Обе команды подходят к очному противостоянию не в самом хорошем расположении духа, проиграв на неделе матчи в групповом турнире Лиги чемпионов. «Горняки» на столичном «Олимпийском» были разгромлены «Боруссией» из Менхенгладбаха (0:6), потерпев самое крупное домашнее поражение в своей еврокубковой истории, а динамовцы дали бой на «Камп Ноу», но все же остались ни с чем в противостоянии с каталонской «Барселоной» (1:2).

В предстоящем поединке, который станет 66-м в очном противостоянии в рамках чемпионата Украины (и 187-м в целом во всех турнирах), букмекеры отдают небольшое преимущество «горнякам». К примеру, контора «Фаворит Спорт» дает на победу подопечных Мирчи Луческу коэффициент 2,85, ничью — 3,95, выигрыш команды Луиша Каштру оценивает коэффициентом 2,23.

Чемпионат Украины. 9-й тур

6 ноября (пятница)

«Днепр-1» — «Колос» 19:00 «УНИАН»

7 ноября (суббота)

«Олимпик» — «Мариуполь» 14:00 «Футбол 2»

«Александрия» — «Львов» 17:00 «Футбол 2»

«Десна» — «Минай» 19:30 «Футбол 2»

8 ноября (воскресенье)

«Рух» — «Ингулец» 14:00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Шахтер» 17:30 «2+2»

«Заря» — «Ворскла» 19:30 «УНИАН»

Положение команд:

1. «Динамо» — 20 очков (8 матчей);

2. «Шахтер» — 16 (8);

3. «Ворскла» — 15 (8);

4. «Десна» — 13 (8);

5. «Олимпик» — 12 (8);

6. «Колос» — 12 (8);

7. «Мариуполь» — 11 (8);

8. «Заря» — 10 (8);

9. «Александрия» — 10 (8);

10. «Днепр-1» — 8 (8);

11. «Ингулец» — 6 (8);

12. «Минай» — 6 (7);

13. «Львов» — 4 (7).

14. «Рух» — 3 (8);

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 4 — Виктор Коваленко («Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»); 3 — Руслан Степанюк («Ворскла»), Александр Гладкий, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Александр Назаренко («Днепр-1»), Филипп Будковский («Десна»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Алан Патрик («Шахтер»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18-летнего вратаря «Динамо» после матча с «Барселоной» назвали «жемчужиной Луческу».

Фото ФК «Динамо»

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