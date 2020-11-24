Жажда наживы? 54-летний Майк Тайсон нацелился на бои с Джошуа, Фьюри и Уайлдером

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон (50 побед, 44 из них — нокаутом, 6 поражений) не собирается останавливаться на бое с Роем Джонсом-младшим, в котором вернется на ринг после 15-летней паузы.

54-летний американец в дальнейшем намерен провести поединки с нынешними лидерами хэвивейта — британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, а также своим соотечественником Деонтеем Уайлдером. Возможные бои принесут организаторам огромную прибыль, но у «Железного Майка», как он сам утверждает, цели самые благородные.

«Я считаю, что Джошуа, Фьюри и Уайлдер великолепны. Они великолепные бойцы. Они очень много могут сделать для общества. Они могли бы проводить выставочные бои и зарабатывать на них деньги, ведь их так любят болельщики. Они многим могли бы помочь. Есть очень много людей, которым мы можем оказать большую помощь. Чтобы сделать что-то подобное, от их щедрых сердец не понадобится особых усилий. Собственно говоря, пусть они проводят выставочные бои со мной, и большую часть собранных средств мы отправим людям, которые очень в этом нуждаются. Я хочу, чтобы это были выставочные бои, поскольку между нами нет вражды», — поделился своими планами Тайсон в интервью Daily Mail.

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