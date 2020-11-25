«Бавария» и «Манчестер Сити» вышли в плей-офф Лиги чемпионов: видеообзоры матчей

В среду, 25 ноября, завершилась игровая программа 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. К «Челси», «Ювентусу», «Севилье» и «Барселоне», которые накануне обеспечили себе выход в плей-офф, добавились еще мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Сити», которые также сыграют в весенней стадии турнира.

Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

Группа В

«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — «Шахтер» (Украина) — 4:0 (Штиндль, 17, с пенальти, Эльведи, 34, Эмболо, 45+1, Вендт, 77).

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов продлил свою серию с пропущенными мячами в Лиге чемпионов до 26 матчей. Так недалеко до антирекорда вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, достававшего мячи из своих ворот в 43 поединках подряд.

«Интер» (Италия) — «Реал» (Испания) — 0:2 (Азар, 7 с пенальти, Родриго, 59). На 33-й минуте удален Видаль («Интер»).

В первом тайме «отличился» полузащитник «Интера» Артуро Видаль. В одном из эпизодов футболисту не понравилось, что английский арбитр Тейлор не назначил пенальти, и за чрезмерную говорливость получил желтую карточку. Чилиец продолжил возмущаться и спустя шесть секунд увидел перед собой второй «горчичник», оставив команду в меньшинстве.

При этом Артуро стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, получавшим красную карточку за три разных команды. У Видаля ранее были удаления за «Баварию» и «Барселону», а компанию ему составляют такие признанные мастера мяча, как Патрик Виейра («Арсенал», «Ювентус», «Интер») и Златан Ибрагимович («Ювентус», «Интер», «ПСЖ»).

Положение команд: 1. «Боруссия» М. — 8 очков; 2. «Реал» — 7; 3. «Шахтер» — 4; 4. «Интер» — 2.

Группа А

«Бавария» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия) — 3:1 (Левандовски, 42, Вебер, 52, в свои ворота, Сане, 68 — Бериша, 73). На 66-й минуте удален Рока («Бавария»).

Забив в ворота «Зальцбурга», поляк Роберт Левандовски забил свой 71-й мяч в Лиге чемпионов и теперь делит с легендарным форвардом «Реала» Раулем Гонсалесом третье место в списке лучших бомбардиров турнира. Впереди — только «сладкая парочка» Криштиану Роналду (131 гол) и Лионель Месси (118).

«Атлетико» (Испания) — «Локомотив» (Россия) — 0:0.

Положение команд: 1. «Бавария» — 12; 2. «Атлетико» — 5; 3. «Локомотив» — 3; 4. «Зальцбург» — 1.

Группа С

«Олимпиакос» (Греция) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:1 (Фоден, 36).

Украинец Александр Зинченко вышел на поле на 76-й минуте, заменив своего конкурента левом фланге защиты Менди.

«Марсель» (Франция) — «Порту» (Португалия) — 0:2 (Сануси, 39, Отавио, 72, с пенальти). На 67-й минуте удален Груич («Порту»), а на 70-й — Балерди («Марсель»).

Положение команд: 1. «Манчестер Сити» — 12; 2. «Порту» — 9; 3. «Олимпиакос» — 3; 4. «Марсель» — 0.

Группа D

«Ливерпуль» (Англия) — «Аталанта» (Италия) — 0:2 (Иличич, 60, Госенс, 64).

Английский «Ливерпуль» потерпел первое домашнее поражение в основное время во всех турнирах более чем за два года. Последний раз подопечные Юргена Клоппа покидали поле «Энфилда» на щите 26 сентября 2018 года, уступив в Кубке Лиги лондонскому «Челси» (1:2).

«Аякс» (Нидерланды) — «Мидтьюлланд» (Дания) — 3:1 (Гравенберх, 47, Мазрауи, 49, Нерес, 66 — Мабиль, 80, с пенальти). На 90+1-й минуте удален Святченко («Мидтьюлланд»).

Положение команд: 1. «Ливерпуль» — 9; 2. «Аякс» — 7; 3. «Аталанта» — 7; 4. «Мидтьюлланд» — 0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» на НСК «Олимпийский» было разгромлено каталонской «Барселоной».

Фото uefa.com

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