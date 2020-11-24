«Боруссия» М. — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 25 ноября, донецкий «Шахтер» на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе проведет без зрителей матч группового турнира Лиги чемпионов против местной «Боруссии» (начало — в 19:55 по киевскому времени). Букмекеры назвали своего фаворита в поединке между четвертой команды Германии и чемпиона Украины.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Марко Розе и Луиша Каштру, за которой вы сможете следить в этой новости.

У «Боруссии» — одна «коронавирусная» потеря

Автор одного из мячей в ворота «Шахтера» в киевском матче защитник Рами Бенсебаини сдал положительный тест на коронавирус. Футболист, который в нынешнем сезоне провел за менхенгладбахцев во всех турнирах 10 матчей (забил 3 мяча), отправился на самоизоляцию и 25 ноября на поле «Боруссии-Парк» не выйдет.

Бенсебаини отличился забитым мячом в первом матче против "Шахтера" на НСК "Олимпийский"

В ожидании результатов тестирования на COVID-19

Как сообщил официальный сайт «Шахтера», в понедельник все футболисты и персонал «горняков» прошли обязательное тестирование на COVID-19 перед матчами Лиги чемпионов. Вместе с партнерами ждет результатов и Виктор Коваленко, который сдал положительный тест в расположении сборной и вернулся в Киев отдельным рейсом, после чего отправился на самоизоляцию.

Что касается кадровой ситуации, то продолжает заниматься по индивидуальной программе Тайсон, после повреждений восстанавливаются Хочолава и Дентиньо.

Ситуация в группе ЛЧ

В трех стартовых турах ЛЧ четвертая команда Германии по итогам прошлого сезона разошлась миром на выезде с «Интером» (2:2) и упустила дома победу над «Реалом» (2:2), а также не оставила камня на камне от «Шахтера» в Киеве (6:0). В свою очередь, «горняки», кроме разгромного поражения от менхенгладбахцев, на выезде неожиданно обыграли «Реал» (3:2) и сыграли вничью с «Интером» в Киеве (0:0).

Видеообзор матча «Шахтер» — «Боруссия» М. — 0:6 (3 ноября 2020 года)

Положение команд в группе В: 1. «Боруссия» М. — 5 очков; 2. «Шахтер» — 4; 3. «Реал» — 4; 4. «Интер» — 2.

Бригада арбитров из Турции

Работать на поединке в Менхенгладбахе доверили бригаде судей из Турции во главе с опытнейшим 43-летним Джюнейтом Чакыром, которому будут помогать Бахаттын Дуран и Тарик Онгун (четвертый арбитр — Халил Умут Мелер, арбитр VAR — Абдулкадир Битиген). Среди наиболее значимых поединков в карьере Чакыра — финал клубного чемпионата мира-2012 между бразильским «Коринтиансом» и английским «Челси» (1:0) и финал Лиги чемпионов-2015 между туринским «Ювентусом» и каталонской «Барселоной» (1:3).

Ранее турецкий рефери десять раз пересекался с нашими командами: «Днепр» — «Белхатув» — 1:1 в 2007-м, «Динамо» — «Дрогеда Юнайтед» — 2:2 в 2008-м, «Гент» — «Динамо» — 1:3 в 2010-м, «Манчестер Сити» — «Динамо» — 1:0 в 2011-м, Украина — Швеция — 2:1 на Евро-2012, Англия — Украина — 1:1 в 2012-м, Украина — Франция — 2:0 в 2013-м, «Шахтер» — «Порту» — 2:2 в 2014-м, Испания — Украина — 1:0 и Словения — Украина — 1:1 в 2015-м.

Турок Джюнейт Чакыр ранее десять раз пересекался с украинскими командами

Соперники в своих чемпионатах

«Шахтер» после самого крупного домашнего поражения в истории выступлений в еврокубках (0:6) провел два поединка в рамках украинской премьер-лиги. Сначала «горняки» разгромили принципиального соперника киевское «Динамо» — 3:0 (Мораес, 34, Маркос Антонио, 66, Алан Патрик, 73), а в прошлую субботу не смогли на «Олимпийском» обыграть «Александрию», играя полтора тайма в меньшинстве, — 1:1 (Додо, 47 — Банада, 53). Несмотря на потерю очков, команда Луиша Каштру продолжает занимать второе место, отставая от «Динамо» на три пункта.

Видеообзор матча «Шахтер» — «Александрия» — 1:1

А вот «Боруссия» после легкой прогулки в Киеве в двух поединках бундеслиги не смогла одержать победу. Сначала подопечные Марко Розе в результативном матче, дважды ведя в счете, уступили на выезде «Байеру» — 3:4 (Штиндль, 18, с пенальти, 30, Лазаро, 90+4 — Аларио, 27, 41, Бэйли, 68, Баумгартлингер, 82), а в минувший уик-энд в большинстве на последних минутах упустили домашнюю победу над «Аугсбургом» — 1:1 (Нойхаус, 5 — Калиджури, 88). В турнирной таблице менхенгладбахцы занимают седьмое место, набрав после восьми матчей 12 очков, отставая от лидирующей «Баварии» на 7 баллов.

Видеообзор матча «Боруссия» М. — «Аугсбург» — 1:1

День в истории

В прежние годы «Шахтер» провел два матча в еврокубках в дату 25 ноября. В 2014-м «горняки» на «Арене Львов» уступили испанскому «Атлетику» — 0:1, а в 2015-м также во Львове в результативном поединке проиграли мадридскому «Реалу» — 3:4 (среди подопечных тогда еще Мирчи Луческу дублем отличился Алекс Тейшейра, еще один мяч забил Дентиньо, выступающий в «Шахтере» и поныне).

25 ноября "Шахтер" пока что исключительно проигрывает

Состав «Боруссии» дороже в два с половиной раза

По информации авторитетного портала Transfermarkt, состав «Боруссии» дороже стоимости игроков «Шахтера» в 2,5 раза (313,43 млн евро против 135 млн)!

Самая высокая трансферная стоимость среди игроков немецкого клуба у травмированного швейцарского опорного полузащитника Дениса Закарии (40 млн евро), за ним расположились центральный защитник Матиас Гинтер и французский левый полузащитник Маркус Тюрам (оба — по 32 млн), еще один француз нападающий Алассане Плеа и швейцарский центральный защитник Нико Эльведи (оба — по 30 млн).

В команде Луиша Каштру дороже остальных ценник «висит» на бразильцах Тете (17 млн евро), травмированном Исмаили (12 млн), Додо (10 млн), центральном защитнике Николае Матвиенко (9 млн), а также Тарасе Степаненко, Тайсоне и Алане Патрике (все — по 8 млн).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и во сколько смотреть в прямой трансляции матч «Боруссия» М. — «Шахтер».

Фото uefa.com, ФК «Шахтер», ФК «Боруссия» М.

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