«Мариуполь» нанес «Львову» юбилейное поражение в чемпионате Украины

В пятницу, 27 ноября, во Львове стартовал 11-й тур чемпионата Украины по футболу.

11-й тур

«Львов» — «Мариуполь» — 1:3 (Михоби, 73 — Сикан, 12, Мишнев, 34, Очеретько, 60). На 89-й минуте удален Чех («Мариуполь»). Молодежные составы — 1:2.

Соперники подходили к отчетному поединку в разном настроении. Если львовяне благодаря выездной победе над «Десной» покинули последнюю строчку, отправив туда земляков из «Руха», то приазовцы, проводящие все матчи на выезде из-за реконструкции стадиона имени Владимира Бойко, не знали радости победы в четырех последних матчах.

В итоге, желание победить у гостей оказалось сильнее. Примечательно, что все три мяча в матче, проходившем под аккомпанемент мокрого снега, мариупольцы забили через левый фланг атаки. Сначала оттуда последовала подача на голову Сикану, затем Мишнев слету замкнул, а после перерыва Кулаков выкатил мяч на Очеретько, которому оставалось забить в пустые ворота. Хозяевам удалось отквитать один мяч, когда Михоби замкнул подачу со штрафного, но это оказался лишь гол престижа.

Таким образом, «Львов» потерпел 50-е поражение в истории выступлений в высшем отечественном дивизионе. «Мариуполь» же, наоборот, одержал 190-ю победу в УПЛ и, набрав 16 очков, временно вышел на четвертое место в турнирной таблице — весьма неплохо, учитывая, что все матчи команда Остапа Маркевича проводит вдали от дома.

Положение команд:

1. «Динамо» — 23 очка (10 матчей);

2. «Шахтер» — 20 (10);

3. «Ворскла» — 19 (10);

4. «Мариуполь» — 16 (11);

5. «Десна» — 16 (10);

6. «Колос» — 15 (10);

7. «Александрия» — 14 (10);

8. «Олимпик» — 13 (9);

9. «Заря» — 11 (9);

10. «Минай» — 9 (9);

11. «Днепр-1» — 8 (10);

12. «Ингулец» — 7 (10);

13. «Львов» — 7 (10).

14. «Рух» — 5 (10).

Бомбардиры: 5 мячей — Владислав Кулач («Ворскла»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский (оба — «Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Анатолий Нуриев («Минай»).

Также в рамках 11-го тура чемпионата Украины пройдут следующие матчи: «Александрия» — «Рух», «Динамо» — «Ворскла», «Днепр-1» — «Шахтер» (28 ноября), «Минай» — «Заря», «Колос» — «Десна», «Ингулец» — «Олимпик» (29 ноября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции поединок «Динамо» — «Ворскла» в чемпионате Украины.

Фото ФК «Львов»

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