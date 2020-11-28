Тайсон – Джонс: онлайн-трансляция боя легенд бокса

В ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе на ринге Staples Center сойдутся легендарные боксеры — 54-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон (50 побед, 44 из них — нокаутом, 6 поражений) и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях его соотечественник 51-летний Рой Джонс-младший (66 побед, 47 из них — нокаутом, 9 поражений). Ориентировочное начало поединка — в 7 утра по киевскому времени.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию боя, за которой вы сможете следить в этой новости.

Тайсон на 4,5 кг тяжелее

Во время процедуры взвешивания бывших чемпионов мира весы под Железным Майком показали 99,97 килограмма, вес Джонса-младшего составил 95,25 килограмма.

Последние бои боксеров

Свой последний бой Тайсон провел в 2005 году, когда проиграл малоизвестному ирландцу Кевина Макбрайду.

Джонс-младший же последний раз выходил в ринг в феврале 2018-го, одолев единогласным решением судей своего соотечественника Скотта Сигмона и завоевав титул чемпиона мира по версии WBU в первом тяжелом весе.

Гонорары боксеров

Майк Тайсон за предстоящий бой получит гарантированный гонорар в размере 10 млн долларов, что в три с лишним раза больше, чем у его соперника, — Рой Джонс-младший сможет рассчитывать «лишь» на 3 млн в американской валюте. При этом обоим боксерам также полагается процент от продаж платных трансляций.

Без шлемов и с нокаутами

Предстоящий поединок будет состоять из восьми раундов по две минуты каждый и пройдет с соблюдением определенных условностей. В частности, боксеров обяжут надеть перчатки весом 18 унций для их безопасности. Также члены Атлетической комиссии штата Калифорния настоятельно рекомендовали соперникам использовать шлемы и избегать нокаута, но буквально за пару недель до боя изменили эти правила. Боксеры выйдут в ринг привычно без шлемов, а судье будет рекомендовано действовать в рамках стандартных правил — если ты остановил поединок, то должен будешь отсчитать нокдаун.

Дальновидные планы Тайсона

54-летний Майк Тайсон в дальнейшем намерен провести поединки с нынешними лидерами хэвивейта — британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, а также своим соотечественником Деонтеем Уайлдером. Возможные бои принесут организаторам огромную прибыль, но у Железного Майка, как он сам утверждает, цели самые благородные.

«Я считаю, что Джошуа, Фьюри и Уайлдер великолепны. Они великолепные бойцы. Они очень много могут сделать для общества. Они могли бы проводить выставочные бои и зарабатывать на них деньги, ведь их так любят болельщики. Они многим могли бы помочь. Есть очень много людей, которым мы можем оказать большую помощь. Чтобы сделать что-то подобное, от их щедрых сердец не понадобится особых усилий. Собственно говоря, пусть они проводят выставочные бои со мной, и большую часть собранных средств мы отправим людям, которые очень в этом нуждаются. Я хочу, чтобы это были выставочные бои, поскольку между нами нет вражды», — поделился своими планами Тайсон в интервью Daily Mail.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Рой Джонс-младший застрахует свои уши перед боем с Майком Тайсоном.

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