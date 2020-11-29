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Спорт

Тайсон – Джонс: видео боя

8:48 29 ноября 2020
Майк Тайсон&nbsp;— Рой Джонс

В ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе прошел бой легенд бокса — в ринге арены Staples Center сошлись 54-летний Майк Тайсон (50 побед, 44 из них — нокаутом, 6 поражений, 1 ничья) и 51-летний Рой Джонс (66 побед, 47 из них — нокаутом, 9 поражений, 1 ничья).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ ТАЙСОН — ДЖОНС

Все болельщики и специалисты ожидали поединка как с нетерпением, так и с определенной тревогой. Шутка ли — Железный Майк не проводил бои с 2005 года, Джонс последний раз выходил в ринг почти три года назад. Да и обоим боксерам, на минуточку, в сумме более 100 лет — кто знает, что могло случиться во время боя…

Организаторы учли возраст боксеров и сделали длительность раундов по две минуты. И, надо сказать, это решение оказалось вполне обоснованным. Хоть и Тайсон, и Джонс подошли к бою в хорошей физической форме, годы все же берут свое, поэтому телезрители увидели как хорошие удары и комбинации в исполнении обоих боксеров, так и много клинчей, что позволяло им перевести дух.

Полное видео боя можно посмотреть по этой ссылке.

В итоге, поединок продлился все отведенные восемь раундов, по итогам которых была присуждена ничья. Один из членов жури отдал преимущество Тайсону (79:73), другой увидел победу Джонса (80:76), боксировавшему в перчатках в память о трагически погибшем в январе этого года Коби Брайанте, а третий определиться не смог (76:76). Примечательно, что Железный Майк согласился с таким решением, а вот Джонс настаивал на том, что победить должен был именно он.

Джонс почтил память трагически погибшего Коби Брайанта

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гонорар Майка Тайсона за бой в три с лишним раза больше, чем у Джонса.

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