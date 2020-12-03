Капитан «Реала» вызвал на бой Макгрегора: Конор не замедлил с ответом

Защитник «Реала» Серхио Рамос, не сыгравший в Киеве против «Шахтера» в групповом турнире Лиги чемпионов, показал видео из тренажерного зала. На нем футболист демонстрирует оголенный торс и свою мускулатуру. Надо сказать, капитан «сливочных» находится в отменной физической форме.

«Когда будешь готов, Конор?» — в подписи под фото обратился Рамос к бойцу UFC Конору Макгрегору. Ирландец ответил в комментариях одним из первых: «Будь готов, мой брат Серхио! Нам предстоит большой бой».

Отметим, что Серхио Рамос травмировался 17 ноября в поединке Лиги наций против Германии (6:0), после чего пропустил уже четыре матча за клуб.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Серхио Рамос попал в число претендентов на звание лучшего футболиста мира-2020 по версии ФИФА.

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