28.28 / 28.49 33.98 / 34.45
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Капитан «Реала» вызвал на бой Макгрегора: Конор не замедлил с ответом

11:27 3 декабря 2020
Серхио Рамос

Защитник «Реала» Серхио Рамос, не сыгравший в Киеве против «Шахтера» в групповом турнире Лиги чемпионов, показал видео из тренажерного зала. На нем футболист демонстрирует оголенный торс и свою мускулатуру. Надо сказать, капитан «сливочных» находится в отменной физической форме.

«Когда будешь готов, Конор?» — в подписи под фото обратился Рамос к бойцу UFC Конору Макгрегору. Ирландец ответил в комментариях одним из первых: «Будь готов, мой брат Серхио! Нам предстоит большой бой».

Отметим, что Серхио Рамос травмировался 17 ноября в поединке Лиги наций против Германии (6:0), после чего пропустил уже четыре матча за клуб.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Серхио Рамос попал в число претендентов на звание лучшего футболиста мира-2020 по версии ФИФА.

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

Нина Акимова

В Москве нашли изувеченное тело артистки Нины Акимовой

Доктор Комаровский

«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

Геннадий Кернес

Кернес получил особую привилегию в горсовете

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер