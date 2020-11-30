«Шахтер» – «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 1 декабря, донецкий «Шахтер» на пустом столичном НСК «Олимпийский» проведет поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Букмекеры в отчетной встрече видят явными фаворитами гостей из Испании.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Луиша Каштру и Зинедина Зидана, за которой вы сможете следить в этой новости.

Заявка «Реала» на матч: без Рамоса и Азара

Наставник «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает в матче с «Шахтером» на 21 футболиста. Среди них не нашлось места для капитана «сливочных» Серхио Рамоса и полузащитника Эдена Азара, которые не успевают восстановиться от травм.

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас.

Нападающие: Бензема, Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.

Ситуация в группе ЛЧ

К предстоящему поединку соперники подходят в разном настроении. Если «Реал» в спаренных матчах с «Интером» набрал максимум очков (3:2 в Мадриде и 2:0 в Милане), благодаря чему заметно улучшил свое турнирное положение и шансы на выход в 1/8 финала, то «Шахтер», лидировавший в таблице, потерпел два разгромных поражения от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6 в Киеве и 0:4 в Германии) и теперь вовсе может остаться без еврокубковой весны, опережая идущий последним «Интер» всего на два очка.

Напомним, в первом туре группового этапа «горняки» сенсационно обыграли «сливочных» на выезде (3:2), забив три мяча в ворота «Реала» еще в первом тайме.

Видеообзор матча «Реал» — «Шахтер» — 2:3 (21 октября 2020 года)

Положение команд в группе В: 1. «Боруссия» М. — 8 очков; 2. «Реал» — 7; 3. «Шахтер» — 4; 4. «Интер» — 2.

Побитый антирекорд

Потерпев два поражения от «Боруссии» из Менхенгладбаха с общим счетом 0:10, донецкий «Шахтер» побил свой же антирекорд по разнице мячей в двух спаренных матчах еврокубка. Ранее наиболее неудачными для «горняков» были поединки с английским «Манчестер Сити» в групповом турнире Лиги чемпионов-2018/2019, когда подопечные Паулу Фонсеки уступили 0:3 в Харькове и были разгромлены в Манчестере 0:6.

Бригада арбитров из Румынии

Работать на поединке в Киеве доверили бригаде судей из Румынии во главе с 40-летним Овидиу Хацеганом, которому будут помогать его соотечественники Октавиан Совре и Себастьян Георге (четвертый арбитр — Себастьян Колтеску, арбитр VAR — поляк Павел Гиль).

Отметим, что в нынешнем сезоне рефери, являющийся врачом по основной профессии, уже трижды пересекался с украинскими командами («Гент» — «Динамо» — 1:2 и «Динамо» — «Ювентус» — 0:2 в Лиге чемпионов, а также Германия — Украина — 3:1 в Лиге наций).

Да и ранее румын неоднократно судил матчи с участием представителей украинского чемпионата: «Санкт-Патрик» — «Карпаты» — 1:3 и «Динамо» — «Сток Сити» — 1:1 в 2011-м, «Олимпиакос» — «Металлист» — 1:2 в 2012-м, «Реал Сосьедад» — «Шахтер» — 0:2 в 2013-м, «Шахтер» — «Мальме» — 4:0 и Украина — Македония — 2:0 в 2015-м, «Манчестер Сити» — «Динамо» — 0:0 и «Наполи» — «Динамо» — 0:0 в 2016-м.

Соперники в своих чемпионатах

«Шахтер» после второго подряд разгромного поражения в Лиге чемпионов добыл трудную победу в рамках чемпионата Украины. «Горняки» на выезде встречались с «Днепром-1», не досчитавшимся перед поединком девяти игроков основной обоймы, и забил единственный мяч лишь в самой концовке встречи — 1:0 (Тете, 88). Таким образом, команда Луиша Каштру продолжает погоню за киевским «Динамо», сохраняя отставание в три очка.

Видеообзор матча «Днепр-1» — «Шахтер» — 0:1

А вот «Реал», похоже, слишком много внимания уделяет Лиге чемпионов, совсем позабыв о чемпионате Испании. В рамках очередного тура команда Зинедина Зидана принимала на своем поле «Алавес» и потерпела сенсационное поражение — 1:2 (Каземиро, 86 — Перес, 5, с пенальти, Хоселу, 49). Имея безвыигрышную серию из трех матчей (1 ничья, 2 поражения), «сливочные» скатились в турнирной таблице примеры на четвертое место, отставая от лидирующего «Реал Сосьедада» на шесть очков.

Видеообзор матча «Реал» — «Алавес» — 1:2

История встреч

В прежние годы соперники пересекались в еврокубках лишь раз, когда в сезоне-2015/2016 жребий свел их в одной группе. На мадридском «Сантьяго Бернабеу» Королевский клуб не оставил дончанам ни малейших шансов на успех — 4:0, а на «Арене Львов» горняки смогли отыграть у гранда три мяча, но все равно уступили Криштиану Роналду и компании — 3:4 (в двух поединках португалец пять раз поразил ворота «оранжево-черных»!).

Состав «Реала» дороже более чем в шесть раз

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает общую стоимость футболистов «Реала» более чем в шесть раз дороже, чем игроков «Шахтера» (842 млн евро против 135 млн).

В пятерку самых дорогих исполнителей мадридского гранда входят: бельгийский вратарь Тибо Куртуа (75 млн евро), французский центральный защитник Рафаэль Варан, травмированный уругвайский центральный полузащитник Федерико Вальверде (оба — по 70 млн), бразильский опорный полузащитник Каземиро (65 млн) и бельгийский хавбек Эден Азар (60 млн).

Варан и Куртуа на двоих "тянут" на 145 млн евро

В команде Луиша Каштру дороже остальных ценник «висит» на бразильцах Тете (17 млн евро), травмированном Исмаили (12 млн), Додо (10 млн), центральном защитнике Николае Матвиенко (9 млн), а также Тарасе Степаненко, Тайсоне и Алане Патрике (все — по 8 млн).

День в истории

В прежние годы «Шахтер» лишь однажды играл в еврокубках 1 декабря. В 2015-м «горняки» завершили групповой этап Кубка УЕФА выездной победой над французским «Ренном» (1:0) и благополучно вышли в 1/16 финала, где уступили другой французской команде — «Лиллю».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и во сколько смотреть в прямой трансляции матч «Шахтер» — «Реал».

Фото uefa.com, ФК «Шахтер», ФК «Реал»

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