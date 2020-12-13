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Спорт

Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

12:21 13 декабря 2020
Лига Европы жеребьевка

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой своих соперников узнают, в частности, два представителя Украины — донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Начало — в 14:00.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии в Швейцарии, за которой вы сможете следить в этой новости.

«Сеяные» и «несеяные»

При жеребьевке клубы, занявшие по итогам группового турнира в своих квартетах первые места, а также четыре клуба, ставшие с лучшими показателями третьими в группах Лиги чемпионов, будут «сеяными» и ответные матчи проведут на своем поле. Отметим, что на стадии 1/16 финала ЛЕ друг с другом не могут сыграть команды из одной группы, а также из одной страны.

«Сеяные»: «Арсенал», «Лестер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Милан», «Наполи», «Рома» (все — Италия), «Байер», «Хоффенхайм» (оба — Германия), «Аякс», ПСВ «Эйндховен» (оба — Нидерланды), «Шахтер» (Украина), «Вильярреал» (Испания), «Брюгге» (Бельгия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Динамо» (Загреб, Хорватия).

«Несеяные»: «Гранада», «Реал Сосьедад» (оба — Испания), «Бенфика», «Брага» (оба — Португалия), «Вольфсбергер», «Зальцбург» (оба — Австрия), «Динамо» (Киев, Украина), «Лилль» (Франция), «Краснодар» (Россия), «Антверпен» (Бельгия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Олимпиакос» (Греция), «Славия» (Чехия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Мольде» (Норвегия).

Календарь матчей

Состязания в Лиге Европы возобновятся в середине февраля первыми поединками 1/16 финала.

1/16 финала

18 февраля — первые матчи;

25 февраля — ответные матчи;

1/8 финала

11 марта — первые матчи;

18 марта — ответные матчи;

¼ финала

8 апреля — первые матчи;

15 апреля — ответные матчи;

½ финала

29 апреля — первые матчи;

6 мая — ответные матчи;

Финал

26 мая

Финал Лиги Европы — в Гданьске

В 2021 году решающий поединок Лиги Европы пройдет 26 мая стадионе «Гданьск», способном вместить 44 тысячи зрителей, в одноименном польском городе.

Напомним, Гданьск должен был принять финал ЛЕ-2019/2020, но из-за пандемии коронавируса УЕФА изменил формат турнира и провел стадию плей-офф на стадионах Германии (в решающем поединке испанская «Севилья» на арене «Кельн» одолела миланский «Интер» — 3:2, выиграв уже шестую Лигу Европы в истории).

Снаружи стадион внешне напоминает янтарь, широко встречающийся на Балтийском побережье. Арена была построена аккурат к проведению Евро-2012 в Украине и Польше, приняв в итоге четыре матча турнира. Также стадион принимал концерты мировых знаменитостей — таких как Дженнифер Лопес (сентябрь 2012-го), Бон Джови (июнь 2013-го), Джастин Тимберлейк (августа 2014-го), группа Guns N' Roses (июнь 2017-го).

Призовые от УЕФА

Каждый из 48 клубов группового этапа Лиги чемпионов получил по 2,92 млн евро (2,75 млн в качестве начальной выплаты и 170 тысяч в виде дополнительной). Бонус за каждую победу на групповом этапе составлял 570 тысяч евро, за ничью — 190 тысяч. Неиспользованные средства (190 тысяч с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Участникам плей-офф за выход в 1/16 финала выплатят по 500 тысяч евро, за 1/8 финала — по 1,1 млн, за ¼ финала — по 1,5 млн, за ½ финала — по 2,4 млн, за выход в финал — по 4,5 млн. Победитель Лиги Европы дополнительно получит 4 млн евро.

Главный трофей Лиги Европы

Кубок, вручаемый за победу в Лиге Европы, не имеет ручек и является самым тяжелым клубным трофеем Старого Света. Серебряная чаша весом 15 килограммов имеет в высоту 65 см, в ширину 33 см и в глубину 23 см. Фигуры борющихся за мяч игроков, расположенные чуть выше платформы, несут не только декоративную функцию, но и придают устойчивость всей конструкции — на них опирается восьмигранный кубок с эмблемой УЕФА.

Самый тяжелый клубный трофей Европы весит 15 кг

Согласно правилам турнира, кубок передается победителю на один год. В постоянное владение триумфатор получит лишь копию кубка. По регламенту, оригинал может получить только клуб, выигравший турнир три раза кряду или пять раз в сумме. Так случилось в 2016 году, когда оба критерия выполнила испанская «Севилья».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.

Фото uefa.com

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