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Спорт

Шикарный голевой пас Зинченко помог «МанСити» выбить из Кубка лиги «Арсенал»

9:13 23 декабря 2020
Александр Зинченко

Украинский полузащитник Александр Зинченко, показавший забавное видео тренировки своих собак, пробился с «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка английской лиги.

Подопечные Хосепа Гвардиолы встречались на выезде с «Арсеналом» и разгромили лондонцев — 4:1. Примечательно, что первый гол в матче «горожане» забили уже на 3-й минуте, когда навес Зинченко с левого фланга точным ударом головой замкнул Габриэл Жезус.

Хозяева в первом тайме смогли сравнять счет, но после перерыва «Манчестер Сити» был неудержим, забив трижды. При этом наш соотечественник, последний раз выходивший на поле в поединке Лиги чемпионов против «Порту», а затем пропустивший пару игр из-за травмы, провел весь матч.

Добавим, что в полуфинал, матчи которого запланированы на 4 января будущего года, помимо «МанСити» уже пробился представитель чемпионшипа (первого дивизиона) — «Брентфорд». Еще два участника ½ финала определятся 23 декабря в матчах «Сток Сити» — «Тоттенхэм» и «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Финал же, перенесенный с 28 февраля на 25 апреля, пройдет на легендарном «Уэмбли».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Руслан Малиновский отметил выздоровление от коронавируса голом-красавцем за итальянскую «Аталанту».

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