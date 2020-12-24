Не копейки: стала известна зарплата Милевского в сельском клубе

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский, неожиданно для многих подписавший контракт с «Минаем» из одноименного села на Закарпатье, будет выступать в составе новичка отечественной премьер-лиги следующие полтора года — до окончания сезона-2021/2022.

По информации сайта Ua-Football, зарплата звездного футболиста, который отмечал, что не будет играть «за копейки», составит около 100 тысяч гривен в месяц. Также в соглашении предусмотрены премиальные в случае успешных результатов команды, идущей 11-й в турнирной таблице УПЛ.

«Для меня не имеет разницы, сколько мне лет — 35, 36… Наверное, с возрастом я стал поспокойнее, неконфликтный. А любовь к работе никуда не делась, так что жду с нетерпением знакомства с пацанами и тренировочных сборов. Мне всегда волнительно переходить в любую команду. За годы карьеры состоялось достаточное количество переходов, и это еще один вызов. Мне нравятся такие моменты — доказать себе, что еще можешь играть в футбол на высоком уровне, для меня это важно», — отметил Милевский, который будет выступать в «Минае» под 10-м номером, в интервью клубному Youtube-каналу.

Добавим, что первый официальный матч за новый клуб Милевский сможет сыграть 13 февраля следующего года, на когда запланирован домашний поединок закарпатцев против «Львова».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Милевский и Алиев попали в Лукьяновский СИЗО.

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