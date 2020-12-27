Рекорду не быть? Бывший клуб Пеле поставил под сомнение достижение Месси

Впечатляющий голевой рекорд нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, забившего 644-й гол за клуб и превзошедший достижение Короля футбола бразильца Пеле, оказался под угрозой.

«Когда я начал играть в футбол, никогда не думал, что побью рекорд. И тем более такой, который установил сам Пеле. Могу только поблагодарить всех, кто помогал мне все эти годы: моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю!» — уже успел поблагодарить всех Месси на своей странице в Instagram.

Но «Сантос», бывший клуб Пеле, выступил с официальным заявлением, ставя под большое сомнение рекорд аргентинца, а ассоциация исследователей и историков бразильского клуба настаивает, что у Короля футбола не 643 забитых мяча, а целых 1091.

«448 голов, которые сегодня пытаются не учитывать, были забиты в ворота основных клубов тех сезонов. Пеле забил по 9 мячей в ворота «Америки» (Мексика) и «Коло-Коло» (Чили), а также 8 голов «Интеру», одному из главных европейских клубов 1960-х годов. Список огромен: «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Расинг», «Универсидад де Чили», «Реал», «Ювентус», «Лацио», «Наполи», «Бенфика» и «Андерлехт». Сама «Барселона», где играет Месси, также стала одной из жертв Пеле — 4 гола, забитые в 4 матчах.

Некоторые аналитики утверждают, что многие из этих 448 голов, забитые в товарищеских матчах, пришлись на игры со слабыми соперниками, такими как небольшие или региональные команды. Однако эти матчи проводились в официальной форме с официальными правилами игры и официально регистрировались.

Мы должны помнить, что клубы могли проводить только товарищеские матчи с одобрения региональных и национальных федераций. Это одно из правил, введенных ФИФА, организатором мирового футбола. Субъективные признаки, такие как сила оппонентов, не идеальны для составления статистики. Гол в ворота «Эйбара» статистически совпадает с голом в ворота «Валенсии», а гол в ворота «Трансвааля» из Суринама имеет такую же ценность, что и гол в ворота «Реала» из Мадрида", — идет речь в заявлении «Сантоса».

Тем временем один из производителей пива приурочил к рекорду Месси выпуск партии из 644 бутылок, каждая из которых отправится к голкиперу, пропускавшему в свои ворота после ударов аргентинца. Свои «презенты» уже получили легендарный Джанлуиджи Буффон, словенец Ян Облак, испанец Кепа Аррисабалага, а из украинцев в ожидании посылки пребывают Александр Шовковский, Андрей Дикань, Андрей Пятов и юный Руслан Нещерет.

Буффон и Облак с эксклюзивными бутылками пива

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси попал в символическую сборную мира всех времен.

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