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Спорт

Неймар закатил вечеринку на 500 гостей: коронавирус звездного бразильца не пугает

20:09 27 декабря 2020
Неймар на вечеринке

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар, обошедший в списке лучших голеадоров в истории «пентакампеонов» легендарного Роналдо, по случаю окончания календарного года решил организовать масштабные гуляния в своем имении, расположенном в Мангаратибе (штат Рио-де-Жанейро).

Как сообщает издание AS, звездный футболист, несмотря на пандемию коронавируса, созвал около 500 гостей — своих родных, среди которых его сестра Рафаэлла Сантос, друзей и знакомых. При этом Неймар сделал звукоизоляцию в доме, чтобы не беспокоить соседей, а также ввел запрет на пользование мобильными телефонами, чтобы информация не просочилась в социальные сети и СМИ.

* Неймар в семейном кругу

Известно лишь, что вечеринка проходит в подземном ночном клубе, в постройку которого, по примеру аналогичных заведений на пляжах Барселоны, Неймар вложился пару лет назад. Танцпол, бары, сцена для ди-джея, игровая и комната для видеоигр — всеми этими развлечениями могут наслаждаться гости звездного футболиста, не покидая территорию имения. При этом на родине Неймара не очень одобрительно отнеслись к идее игрока закатить вечеринку в разгар пандемии и третьей волны коронавируса, которая с каждым днем забирает все больше жизней.

Добавим, что в нынешнем сезоне Неймар, трансферная стоимость которого оценивается в 128 миллионов евро, провел за «ПСЖ» во всех турнирах всего 12 матчей, подолгу отсутствуя из-за травм и дисквалификаций, в которых забил 9 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар вошел в топ-10 лучших футболистов 2020 года по версии издания Goal.

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