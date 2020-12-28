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Спорт

Украинский футболист забил дебютный мяч за европейский клуб: видео гола-красавца

8:53 28 декабря 2020
Марьян Швед

Форвард Марьян Швед, на которого жестко наехал тренер, забил свой дебютный мяч за бельгийский «Мехелен».

В рамках 19-го тура клуб нашего соотечественника принимал на своем поле своего соседа по турнирной таблице — «Мускрон». Украинец появился на поле на 61-й минуте матча, а в концовке встречи принес своей команде победу. После подачи с левого фланга Марьян принял непростой мяч в штрафной, вторым касанием убрал защитника и сильным ударом пробил мимо вратаря.

Этот гол стал для украинца первым в составе «Мехелена», куда форвард перешел в августе на правах аренды из шотландского «Селтика» и провел пять поединков. Последний раз воспитанник львовских «Карпат» забивал еще в составе «кельтов» почти полтора года назад — 30 июля 2019-го в квалификации Лиги чемпионов против эстонского «Нымме Калью».

Отметим, что благодаря этой победе, уже второй подряд, «Мехелен» смог покинуть зону вылета и отправляется на зимнюю паузу, занимая 13-е место в таблице. Свой следующий поединок команда Шведа проведет 10 января, когда примет на своем поле «Антверпен».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин забил уникальный гол из-за линии ворот на тренировке «Реала».

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