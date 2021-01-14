На сбор с «Динамо» в Эмираты отправился 18-летний бомбардир

Рано утром в пятницу, 15 января, киевское «Динамо», расставшееся с ассистентом главного тренера итальянцем Диего Лонго, отправилось в ОАЭ, где пройдет первый зимний учебно-тренировочный сборы столичного клуба.

Наставник «бело-синих» рассчитывает на предстоящем этапе подготовки на 30 футболистов.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

Защитники: Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Томаш Кендзера, Сидклей, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Тымчик;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Караваев, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Тудор Бэлуцэ, Беньямин Вербич, Карлос де Пена, Миккель Дуэлунд;

Нападающие: Артем Беседин, Владислав Супряга, Жерсон Родригес, Клейтон, Владислав Ванат.

Среди прочих обращает на себя внимание присутствие в списке вернувшегося из аренды бразильского защитника Сидклея и отбывшего годичную дисквалификацию за употребление допинга нападающего Беседина. Также опытный наставник «бело-синих» хочет посмотреть в деле на юного нападающего Ваната, в начале января отпраздновавшего 18-летие, который за три сезона в юношеском и молодежном чемпионатах забил за «Динамо» 47 мячей.

Добавим, что киевляне пробудут на Аравийском полуострове, куда не приезжали с 2007 года, до 25 января. Запланирован и ряд спаррингов, известны соперники по первым двум из них. 18 января подопечные Мирчи Луческу встретятся с чемпионом Польши — варшавской «Легией», а 21-го числа померяются силами с сильнейшим клубом Беларуси — солигорским «Шахтером». С остальными потенциальными спарринг-партнерами ведутся переговоры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболиста «Колоса» на сборе в Турции атаковала собака.

Фото ФК «Динамо»

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter