Киевское «Динамо» покинул титулованный тренер

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу итальянец Диего Лонго покинул столичный клуб. Опытный специалист, отвечавший в команде за физическую подготовку и лечение мышечных повреждений у футболистов, разорвал контракт с «бело-синими» всего через полгода после назначения по семейным обстоятельствам.

«К сожалению, я разорвал контракт с «Динамо». У меня было еще 2,5 года по контракту, но, понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе. Конечно, я сперва говорил с Мирчей Луческу. Я сказал, что не смогу больше продолжать, не видя свою семью. Мистер понял мою ситуацию. Он был расстроен, но согласился. Мне сложно было работать, не видя мою семью. Я был сильным, и пытался постоянно работать, чтобы добиться хороших результатов эти полгода.

«Динамо» — это топ клуб. У меня были отличные отношения с игроками, руководством и всеми сотрудниками клуба. Я сожалею об этом решении, но по-другому не мог поступить. Я хотел, чтобы моя семья переехала со мной в Киев. Везде, где я работал, они были со мной. Но даже, если бы они переехали в Киев, я бы все равно их не видел, поскольку проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 дня и уезжал поздно вечером. Учитывая матчи в Лиге чемпионов и чемпионате, у меня были свободны лишь два часа два дня в неделю. Наш график был очень жесткий и плотный", — поведал итальянец, ранее работавший в тренерском штабе Луческу-младшего и выигрывавший в 2019-м вместе с саудовским «Аль-Хилялем» азиатскую Лигу чемпионов, в интервью Football.ua.

Отметим, что со старта сезона «Динамо» провело во всех турнирах 23 матча, выиграв Суперкубок Украины, возглавляя турнирную таблицу чемпионата страны и выйдя в плей-офф Лиги Европы, где сразится с бельгийским «Брюгге».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Артем Кравец покинул «Динамо», сыграв всего один матч.

Фото ФК «Динамо»

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