«Кажется придурковатым»: защитник сборной Украины стал жертвой буллинга

Чемпион мира в составе сборной Украины U20 защитник Ефим Конопля, начавший встречаться с бывшей девушкой своего партнера по чемпионскому составу «желто-синих» Дениса Попова, вспомнил, как в детстве неоднократно становился жертвой буллинга.

«Не скажу, что меня как-то жестко травили, но у меня же целая связка — цвет волос, имя-фамилия. Кому-то кажется придурковатым… Тогда даже хотелось, чтобы имя и фамилия были другими, часто думал, как издеваются надо мной. Не знаю, почему, но меня это задевало. Потом я понял, что в этом ничего такого нет. Может быть человек с фамилией Конопля, может быть рыжий — но не будет еще одного такого

Больше конфликтов стало, когда я уже начал футболом заниматься, лет в 13−14, когда уже начал из себя что-то представлять. Было, что в школе сцепился пару раз, в автобусе когда-то помахались с пацанами в команде", — поделился давними переживаниями футболист во время программы «Отдушивдушу», выходящей в Youtube.

Отметим, что Конопля является воспитанником донецкого «Шахтера», но уже второй сезон выступает на правах аренды за черниговскую «Десну», в составе которой сыграл во всех турнирах 38 матчей. За национальную сборную Украины защитник дебютировал 7 октября 2020-го в товарищеском матче с Францией (1:7), и на данный момент имеет в своем активе три поединка в футболке главной команды страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» Александр Караваев «трудоустроил» своих партнеров по команде.

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