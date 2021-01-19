Хабиб хочет вернуться: непобедимый боец назвал имя желаемого соперника

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (29 побед, ни одного поражения), после победы над американцем Джастином Гэйтжи в октябре прошлого года объявивший о завершении карьеры, похоже, твердо намерен вернуться в октагон.

На днях президент промоушена Дэйна Уайт высказался, что Нурмагомедов не заинтересован в проведении боя с легендой UFC канадцем Жоржем Сен-Пьером, на что россиянин ответил в довольно жесткой форме. «Это он не хочет драться со мной! Я только что переписывался с ним в Instagram, а теперь надо, чтобы я сказал что-то плохое о нем? Мне нужно поговорить с этим парнем. Жорж, когда ты вернешься? Пожалуйста, дай мне знать», — отметил Хабиб в эфире популярной передачи The Schmo, выходящей на Youtube-канале.

Хабиб встречался с Сен-Пьером пока только в ресторане

Добавим, что после встречи Дэйны Уайта и Хабиба Нурмагомедова, которая состоялась в Абу-Даби, президент UFC ограничил круг претендентов на бой с россиянином до четырех кандидатур. Все они примут участие в предстоящем турнире UFC 257 — Майкл Чендлер сойдется с Дэном Хукером, а Конор Макгрегор сразится с Дастином Порье. По словам функционера, Хабиб будет внимательно наблюдать за этими боями, и если кому-то из названных бойцов удастся его удивить и заинтересовать, то он обязательно вернется.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после завершения карьеры Хабиб купил баранов и занимается сельским хозяйством.

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