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Спорт

«Я выше уровнем»: Хабиб отреагировал на результат боя между Макгрегором и Порье

11:45 24 января 2021
Хабиб Нурмагомедов и Дэйна Уайт

Главный поединок турнира UFC 257, завершившийся сенсационной победой американца Дастина Порье над ирландцем Конором Макгрегором, породила новые разговоры о возможном возвращении в октагон непобежденного Хабиба Нурмагомедова.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ МАКГРЕГОР — ПОРЬЕ

Как известно, россиянин должен был внимательно наблюдать за поединком (а также со-главным боем вечера между Хукером и Чендлером), после чего принять решение о том, будет ли он проводить еще один бой, чтобы достичь отметки в 30 побед в самом престижном промоушене. Но президент UFC Дэйна Уайт не верит в положительное решение со стороны Нурмагомедова.

«Я уже поговорил с Хабибом, и он сказал мне: «Дэйна, будь честен с собой. Я выше этих парней уровнем, я бил их, так что…» Он не звучал изумленным, но мы посмотрим. Мы отталкиваемся от того, что Хабиб на пенсии, а мы лишь пытаемся вернуть его на бой. Я предложу ему выйти и защитить титул. Но если он окончательно откажется, мы больше не будем уговаривать. Послушайте, он хотел видеть нечто особенное от кого-то из парней, но мы понимаем…

Да, Хабиб ненавидит Конора, но все же он, как мне кажется, понимает, что бой с ним будет просто огромным, если не самым большим в истории. И, вероятно, маленькая часть Хабиба хотела бы поучаствовать в этом бою. Наверное, это был бы один из трех самых крупных поединков во всем боевом спорте в истории", — отметил функционер после завершения поединка между Макгрегором и Порье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, ярко дебютировал в UFC.

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