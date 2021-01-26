«Шахтер» разгромил в Турции вице-чемпиона Македонии

Во вторник, 26 января, донецкий «Шахтер» провел третий спарринг на сборе в турецком Белеке. Сыграв вничью с польским «Лехом» (1:1) и болгарским «Лудогорцем» (2:2), «горняки» встречались с «Силексом», являющимся вице-чемпионом Северной Македонии.

Примечательно, что соперники однажды, в августе 1999-го, пересекались в еврокубках. В квалификации Кубка УЕФА «горняки» оказались сильнее — после домашней победы 3:1 (отличились Селезнев и дважды Штолцерс) на выезде донецкий клуб потерпел минимальное поражение 1:2 (гол на счету Селезнева). Впрочем, в том розыгрыше далеко пройти «Шахтеру» было не суждено — уже в следующем раунде подопечные Анатолия Бышовца были разгромлены голландской «Родой» (1:5 по сумме двух матчей).

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Силекс» (Кратово, Северная Македония) — 4:1

«Шахтер» (первый тайм): Пятов, Болбат, Витао, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Марлос, Мудрик, Маркос Антонио, Соломон, Мораес.

«Шахтер» (второй тайм): Трубин, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко (Сиприано, 79), Степаненко, Алан Патрик, Судаков, Тете, Фернандо, Дентиньо.

Голы: Алан Патрик (55), Корниенко (65), Степаненко (68), Додо (90+1) — Тантуровски (42).

Первый тайм «горняки» провалили — более того, и сами пропустили после розыгрыша углового у своих ворот. Но после перерыва подопечные Луиша Каштру доказали свое превосходство в классе, забив трижды. Два гола были забиты со штрафных — сначала отличился Алан Патрик (правда, не обошлось без рикошета), а затем Корниенко сорвал паутину с девятки ворот соперника. Вскоре дальним ударом Степаненко заставил капитулировать голкипера соперника, а окончательный счет на последней минуте установил бразилец Додо, вогнавший слету мяч в сетку после мягкого навеса с углового.

Отметим, что этот спарринг стал заключительным для «Шахтера» на первом этапе подготовки. После него делегация донецкого клуба вернется ненадолго в Киев, после чего вновь вернется в Турцию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в ОАЭ сыграло вничью с национальной сборной Иордании.

Фото ФК «Шахтер»

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