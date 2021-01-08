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Спорт

Промоутер предложил болельщикам выбрать следующего соперника для Ломаченко

13:16 8 января 2021
Василий Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко, назвавший одной из главных причин своего поражения от Теофимо Лопеса «заряженность» судей, готовится к возвращению в ринг.

Промоутер нашего соотечественника Эгис Климас на своей странице в Instagram призвал фанатов подключиться к обсуждению, с кем лучше организовать следующий бой для Василия. «Top Rank обсуждает камбэк Ломаченко в 2021 году. Кого вы бы хотели видеть соперником Ломы?» — написал функционер, прикрепив хайлайты с победного боя Ломаченко против Хорхе Линареса.

Большинство фанатов высказались за организацию реванша против Лопеса, но были и другие варианты для нашего боксера — в частности, назывались фамилии Райана Гарсии, нокаутировавшего Люка Кэмпбелла в поединке за временный чемпионский титул WBC, и Джервонты Дэвиса.

Напомним, после боя с Лопесом наш соотечественник перенес операцию на плече в конце октября прошлого года. После этого промоутер высказал предположение, что украинец вернется в ринг в марте-апреле 2021-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой Ломаченко — Лопес признан одним из главных разочарований 2020 года в мире бокса.

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