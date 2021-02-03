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Спорт

Свитолина в напряженном поединке обыграла в Австралии неудобную соперницу: видеообзор матча

9:31 3 февраля 2021
Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге, продолжает выступление на турнире WTA 500 Gippsland Trophy в Мельбурне c призовым фондом 565 тысяч долларов.

В 1/8 финала наша соотечественница встречалась с Еленой Остапенко из Латвии (45-я), с которой имела негативную очную статистику — одна победа при двух поражениях. На этот раз поединок получился напряженным. Первый сет продлился более часа и взяла его на тай-брейке латвийка, но затем Элина собралась и, переломив ход поединка, вырвала общую победу — 6:7 (4), 6:3, 6:2.

«Сегодня было немного ветрено и было действительно трудно поймать ритм. Против Остапенко нелегко играть, потому что она часто действует активно и тебе всегда нужно быть начеку. В первом сете я играла немного плоско, я была недовольна тем, как стартовала. Дальше я старалась возвращать как можно больше мячей на сторону соперницы и получить преимущество там, где у меня был шанс. Меня очень порадовало то, как я смогла отыграться после поражения в первой партии. Главное, что мне нужно было делать, — это играть более агрессивно и чаще попадать в корт, потому что в первом сете я допустила много ошибок», — отметила украинка на послематчевой пресс-конференции.

Заработав 8 770 долларов призовых, Свитолина сыграет в четвертьфинале с бельгийкой Элизе Мертенс (20-я), которую может назвать удобной для себя соперницей. В четырех сыгранных ранее матчах одесситка одержала три победы при всего одном поражении.

Также с победы стартовала на другом турнире в Мельбурне, WTA 500 Grampians Trophy, 18-летняя Марта Костюк (78-я). Украинка, пробывшая две недели на жестком карантине в «заточении» в отельном номере, разгромила Габриэлу Дабровски из Канады (493-я) — 6:0, 6:3. Гарантировав себе гонорар в 5 500 долларов, юная киевлянка в следующем раунде сразится с американкой Дженнифер Брэйди (24-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Костюк взволновала сеть откровенным нарядом для тренировки.

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