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Спорт

Форвард сборной Украины устроил голевую феерию в матче европейского чемпионата

8:47 16 февраля 2021
Роман Яремчук

Настоящим бенефисом стал для нападающего сборной Украины Романа Яремчука матч 26-го тура чемпионата Бельгии между «Гентом» и «Мускроном» (4:0). Форвард, претендовавший на звание лучшего украинского футболиста, выступающего в зарубежном чемпионате, принял непосредственное участие во всех голевых атаках своей команды, при этом сам оформил хет-трик в ворота соперника.

Наш соотечественник открыл счет в середине первого тайма, когда получил передачу с фланга и «расстрелял» ворота из центра штрафной площадки. После перерыва Роман выступил в роли ассистента, выведя фактически один на один с вратарем своего партнера по передней линии Тиссудали. Наконец, в последние минуты украинец отличился еще дважды. Сначала Яремчук замкнул с близкого расстояния удобную передачу Оджиджы-Офойе, а затем удачно сыграл головой после подачи с углового.

1:0 — Яремчук (28-я мин.)

2:0 — Тиссудали (70-я мин.)

3:0 — Яремчук (85-я мин.)

4:0 — Яремчук (90+1-я мин.)

Отметим, что это уже второй хет-трик украинца в нынешнем сезоне. Предыдущий раз аналогичный трюк Роман провернул 1 ноября, когда забил три мяча в выездном матче против «Беверена».

Добавим, что на счету нашего соотечественника уже 13 забитых мячей в чемпионате Бельгии-2020/2021. Этот показатель позволяет Яремчуку находиться в топ-пятерке бомбардиров первенства — правда, до нигерийца Онуачу из «Генка», у которого 22 точных удара, украинцу пока далековато.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роман Яремчук был оштрафован и дисквалифицирован за первую красную карточку в карьере.

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