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Спорт

Вице-чемпион мира и триумфатор Лиги чемпионов возглавил европейскую сборную

11:36 16 февраля 2021
Вилли Саньоль

43-летний француз Вилли Саньоль стал главным тренером сборной Грузии, которая не смогла пробиться в финальный турнир Евро-2020 и стать соперником украинской команды. Контракт со специалистом подписан на два года с правом пролонгации, в зависимости от результатов национальной команды, на аналогичный срок.

Отметим, что Саньоль, выигравший Лигу чемпионов в составе мюнхенской «Баварии» в 2001 году и ставший со сборной Франции вице-чемпионом мира в 2006-м, имеет пока небогатый опыт в тренерской работе. Завершив игровую карьеру в 2009-м, Саньоль непродолжительное время работал главным тренером молодежной сборной Франции и «Бордо», а также был ассистентом Карло Анчелотти в «Баварии». После отставки итальянца в сентябре 2017-го Вилли на протяжении восьми дней исполнял обязанности главного тренера мюнхенцев, но после прихода со своим штабом Юппа Хайнкеса покинул клуб, с тех пор оставаясь безработным.

В 2017 году Саньоль был ассистентом Карло Анчелотти в мюнхенской "Баварии"

Свой первый матч под руководством нового наставника сборная Грузии проведет уже 25 марта, когда в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграет на выезде со Швецией. Также соперниками грузинской команды в квалификации мундиаля будут Испания, Греция и Косово.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Нэвилл стал главным тренером клуба своего экс-партнера по «красным дьяволам» Дэвида Бекхэма.

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