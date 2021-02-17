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Спорт

Менеджер Хабиба сделал заявление о карьере непобедимого бойца

20:32 17 февраля 2021
Хабиб Нурмагомедов

Американский менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы непобедимого Хабиба Нурмагомедова, опроверг возможность возвращения чемпиона UFC в октагон.

«Этот парень больше никогда не будет драться», — написал Абдель-Азиз на своей странице в Twitter, отреагировав на предложение для россиянина от авторитетного портала MMA Junkie провести поединок с чемпионом полусреднего веса Камару Усманом.

А вот сам Хабиб, похоже, еще точно не определился. Побывав на «Камп Ноу» в Каталонии, где поддержал французский «ПСЖ» в противостоянии с «Барселоной» в матче Лиги чемпионов, боец проникся атмосферой легендарного стадиона и обратился к президенту UFC Дэйне Уайту. «Дэйна! Как насчет поединка на "Ноу Камп" перед 100 тысячами зрителей?» – написал россиянин на своей странице в Instagram.

Также Нурмагомедов признался в любви к футболу и предположил, что стал бойцом смешанных единоборств… случайно. «Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом, но я родился в Дагестане, и там вы сами знаете, что в приоритете. Кто знает, может, если Роналдо родился бы в Дагестане, тоже стал бы чемпионом UFC. В общем, я хочу сказать, что футбол – это и есть спорт. А бойцом, по-моему, я стал случайно. Шучу, не случайно. Я когда-нибудь расскажу вам про свое увлечение футболом в детстве и как я, сидя на уроке (в шестом классе), написал на тетради 200 футбольных имен (тогда не было интернета). Рад был побывать на этом легендарном стадионе и посмотреть вживую такое противостояние», – написал россиянин под фото на фоне трибун «Камп Ноу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб хочет боя с легендой UFC Жоржем Сен-Пьером, а также поставил себя выше Дастина Порье и Конора Макгрегором.

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