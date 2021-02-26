В пятницу, 26 февраля, матчем в Киеве откроется игровая программа 16-го тура чемпионата Украины по футболу.

На стадионе «Динамо» черниговская «Десна» примет «Ингулец» из Петрово. Подопечные Александра Рябоконя, отобравшие очки у «Динамо» в прошлом туре, вынуждены уже второй тур подряд проводить домашний матч в столице из-за неготовности собственного стадиона имени Юрия Гагарина принимать поединки после зимнего перерыва.

В субботу «Мариуполь», по-прежнему не имеющий возможности проводить домашние поединки в родном городе из-за реконструкции стадиона, примет в Днепре… «Днепр-1». А в Полтаве пройдет противостоянии «Ворсклы» и «Александрии», ведущих борьбу за попадание в еврокубковую зону.

Центральный же матч тура состоится в последний день зимы, 28 февраля, — в Киеве на НСК «Олимпийский» донецкий «Шахтер», и во втором матче 1/16 финала Лиги Европы обыгравший «Маккаби» из Тель-Авива, примет луганскую «Зарю». Букмекеры в предстоящем поединке видят фаворитом «горняков». К примеру, аналитики конторы «Фаворит Спорт» дают на подопечных Луиша Каштру коэффициент 1,53, ничья «оценивается» в 4,30, победа парней Виктора Скрипника — 6,0.

Завершится же программа 16-го тура матчем во Львове между местным одноименным клубом и киевским «Динамо», после вымученной победы в Брюгге в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы прилетевшим в столицу Галичины непосредственно из Бельгии.

Чемпионат Украины. 16-й тур

26 февраля (пятница)

«Десна» — «Ингулец» «Футбол 1» 19:00

27 февраля (суббота)

«Мариуполь» — «Днепр-1» «Футбол 2» 14:00

«Ворскла» — «Александрия» «Футбол 2» 17:00

«Колос» — «Рух» «Футбол 2» 19:30

28 февраля (воскресенье)

«Минай» — «Олимпик» «Футбол 1» 14:00

«Шахтер» — «Заря» «Футбол 1» 17:00

«Львов» — «Динамо» «Футбол 1» 19:30

Положение команд:

1. «Динамо» — 34 очка (15 матчей);

2. «Шахтер» — 33 (15);

3. «Заря» — 26 (14);

4. «Десна» — 24 (15);

5. «Ворскла» — 22 (15);

6. «Александрия» — 22 (15);

7. «Колос» — 22 (15);

8. «Олимпик» — 17 (14);

9. «Мариуполь» — 16 (15);

10. «Днепр-1» — 14 (15);

11. «Ингулец» — 12 (15);

12. «Львов» — 12 (14);

13. «Рух» — 10 (15);

14. «Минай» — 10 (14).

Бомбардиры: 9 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Виктор Цыганков («Динамо»); 6 — Анатолий Нуриев («Минай»), Владислав Кулач («Ворскла»), Филипп Будковский («Десна»), Александр Гладкий («Заря»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Евгений Селезнев («Колос»), Младен Бартулович («Ингулец»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что донецкий «Олимпик» возглавил экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев.

Фото ФК «Шахтер»

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