«Заря» в меньшинстве обыграла «Шахтер» и продлила свою победную серию: видеообзоры матчей УПЛ

В воскресенье, 28 февраля, матчами в Ужгороде, Киеве и Львове завершается игровая программа 16-го тура украинской премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 16-й тур

28 февраля (воскресенье)

«Шахтер» (Донецк) — «Заря» (Луганск) — 0:1 (Иванисеня, 90+4). На 80-й минуте удален Жуниньо («Заря»). Молодежные составы — 5:0.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Тете (Соломон, 76), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 65), Тайсон, Мораес.

«Заря»: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо, Юрченко (Цыганикс, 81), Назарина, Кочергин (Хомченовский, 13), Кабаев (Иванисеня, 72), Гладкий (Шахаб, 72), Сайядманеш.

Луганская «Заря» подходила к поединку с «Шахтером», имея беспроигрышную серию из 12 матчей, причем в пяти последних подопечные Виктора Скрипника и вовсе побеждали. Не намерены были луганчане прерывать такую приятную для себя серию и в противостоянии с чемпионом, причем именно «Заря» была последним клубом, который обыгрывал «горняков» на отечественной арене — произошло это еще в марте прошлого года.

В начале игры «горняки» попытались забить быстрый мяч, но удар Алана Патрика из-за пределов штрафной пришелся в штангу, а удару Тете метров с 15-ти совсем немного не хватило точности. Постепенно луганчане отодвинули игру от своих ворот и показали всю серьезность намерений как минимум не уйти с поля побежденными. Подопечные Виктора Скрипника не отсиживались в обороне, а смело шли вперед, и в нескольких случаях были близки к тому, чтобы открыть счет. В частности, Аллахьяр выходил один на один с Трубиным, но не смог переиграть вратаря, а еще в одном эпизоде сумасшедший удар «скорпионом» удался Вернидубу после подачи с углового, но голкипер и в данном случае сыграл надежно, парировав на угловой.

После перерыва «горняки» также владели инициативой, периодически беспокоя голкипера «Зари» ударами издали, но Василь действовал надежно. У луганчан хороший момент был у Гладкого, который оказался с глазу на глаз с вратарем, но и на этот раз оборона «горняков» во главе с Трубиным нейтрализовали угрозу. На 80-й минуте после просмотра VAR арбитр встречи Екатерина Монзуль оставила гостей в меньшинстве, и в последние минуты «горняки» были близки к тому, чтобы забить победный мяч. Сначала после удара Исмаили, оказавшегося перед воротами, мяч зацепил ногу защитника и пролетел над перекладиной, а чуть позже голкипер намертво забрал мяч после удара Майкона в угол.

А когда казалось, что матч так и завершится нулевой ничьей, Аллахьяр выбежал в быструю контратаку, прострелил от лицевой, и Иванисеня из пределов вратарской пробил над Трубиным, сотворив сенсацию в матче — 1:0 в пользу луганчан.

«Минай» — «Олимпик» (Донецк) — 2:1 (Нуриев, 13, с пенальти, 45+2, с пенальти — Нкенг, 21). На 85-й минуте удален Нуриев («Минай»). Молодежные составы — 2:1.

«Олимпик» отправлялся в Ужгород с новым наставником — экс-тренером сборной Украины Юрием Калитвинцевым. Вот только смена на тренерском мостике не позволила команде одержать первую победу в 2021 году. Примечательно, что оба мяча донецкий клуб пропустил с пенальти. При этом нападающий «Миная» Нуриев, реализовав оба 11-метровых, прервал неприятную для закарпатцев серию из пяти матчей без побед в УПЛ и довел свой бомбардирский счет до восьми голов. Больше (по девять) только у динамовца Цыганкова и форварда «Зари» Шахаба. А ко всем проблемам «Олимпика» добавилась еще одна — в концовке встречи Шиндер упал на ногу партнера Цымбалюка, и последний со сломанной ногой был доставлен в больницу прямо со стадиона.

27 февраля (суббота)

«Мариуполь» — «Днепр-1» — 2:2 (Меличенко, 34, Кулаков, 87 — Дуглас, 13, Довбик, 61, с пенальти). Молодежные составы — 2:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Александрия» — 3:1 (Кулач, 39, 77, с пенальти, Тиль, 70 — Бабогло, 55). Молодежные составы — 4:1.

«Колос» (Коваливка) — «Рух» (Львов) — 1:2 (Мысак, 34, в свои ворота — Кондраков, 48, Кухаревич, 90+6). Молодежные составы — 2:3. На 89-й минуте удален Мысык («Рух»), на 90+1-й — Костышин («Колос»), а на 90+3-й — главный тренер гостей Федык. На 90-й минуте Гавриш («Колос») не реализовал пенальти.

26 февраля (пятница)

«Десна» (Чернигов) — «Ингулец» (Петрово) — 3:0 (Тотовицкий, 34, Гитченко, 57, Ермаков, 84). Молодежные составы — 1:2.

Положение команд:

1. «Динамо» — 34 очка (15 матчей);

2. «Шахтер» — 33 (16);

3. «Заря» — 29 (15);

4. «Десна» — 27 (16);

5. «Ворскла» — 25 (16);

6. «Александрия» — 22 (16);

7. «Колос» — 22 (16);

8. «Олимпик» — 17 (15);

9. «Мариуполь» — 17 (16);

10. «Днепр-1» — 15 (16);

11. «Рух» — 14 (16);

12. «Ингулец» — 12 (16);

14. «Минай» — 13 (15);

13. «Львов» — 12 (14).

Бомбардиры: 9 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Виктор Цыганков («Динамо»); 8 — Владислав Кулач («Ворскла»), Анатолий Нуриев («Минай»); 6 — Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»), Александр Гладкий («Заря»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Младен Бартулович («Ингулец»).

Также в рамках 16-го тура в воскресенье, 28 февраля, будет сыгран матч «Львов» — «Динамо».

В 17-м туре будут сыграны следующие матчи: «Мариуполь» — «Ворскла», «Олимпик» — «Шахтер», «Рух» — «Десна» (6 марта), «Динамо» — «Минай», «Заря» — «Львов», «Ингулец» — «Колос» (7 марта), «Днепр-1» — «Александрия» (8 марта).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с испанским «Вильярреалом», а «Шахтер» будет противостоять римской «Роме».

Фото ФК «Шахтер»

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