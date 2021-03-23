Футболист сборной Украины не сыграет с Францией по странной причине

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик (на фото в борьбе с Евгением Коноплянкой) не отправился вместе с национальной сборной Украины во Францию, где подопечные Андрея Шевченко сыграют первый матч в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 против действующих чемпионов мира.

Дело в том, что форвард был довызван в расположение «желто-синих» пару дней назад после того, как стало известно о травмах Виктора Цыганкова и Артема Беседина. Но, как сообщает официальный сайт УАФ, требования французского законодательства на время пандемии коронавируса предполагают подачу заявки спортивной делегации заранее, в противном случае необходимо будет отбывать 10-дневный карантин.

Отмечается, что Довбик остался в Киеве и будет тренироваться индивидуально, а после возвращения команды присоединится к ней и будет готовиться к матчам с Финляндией (28-го марта) и Казахстаном (31-го).

Напомним, что поединок с французами пройдет в среду, 24 марта, в пригороде Парижа Сен-Дени на «Стад де Франс», начало — в 21:45 по киевскому времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко диагностирована тяжелая травма мениска, из-за которой он может пропустить Евро-2020.

Фото УАФ

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