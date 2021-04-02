Тайсон, это ты? Фьюри поразил худобой перед боем с Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья), подписавший контракт на два объединительных боя со своим соотечественником Энтони Джошуа (24 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение), показал, в какой прекрасной физической форме пребывает на данный момент.

Несмотря на недавние высказывания «Цыганского короля» о том, что он каждый день выпивает около шести литров пива, на деле оказалось, что Тайсон усердно тренируется и придерживается жесткого режима. В частности, рекламируя на своей странице в Instagram собственный бренд одежды, Фьюри предстал подтянутым и худым — совсем не похожим на человека, который глушит пиво литрами.

Фанатам же остается гадать, это реальная нынешняя форма «Цыганского короля», либо же пиар-менеджеры боксера умело поработали с фотошопом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик считает Фьюри «непредсказуемым боксером» и отдает ему преимущество в бою с Джошуа.

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