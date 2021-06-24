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Спорт

Автор «дубля» Роналду повторив світовий рекорд та допоміг Португалії пробитися до плей-оф Євро-2020

0:08 24 червня 2021
Карім Бензема збірна Франції

Пізно ввечері в середу, 23 червня, матчами у групі F завершився груповий етап Євро-2020.

Євро-2020. Група F. 3-й тур

Португалія — Франція — 2:2

Голи: Кріштіану Роналду (31, з пенальті, 60, з пенальті) — Бензема (45+2, з пенальті, 47).

Вивіска матчу між Португалією та Францією, безсумнівно, була дуже крутою. Чи жарт — на груповій стадії зустрічалися фіналісти Євро-2016, де піренейці, які виступали з середини першого тайму без свого лідера Кріштіану Роналду, забили переможний м'яч на останніх хвилинах додаткового часу.

Природно, бажання підопічних Дідьє Дешама помститися було величезним. Але відкрити рахунок вдалося португальцям. Причому ситуація взяттю воріт передувала не з приємних. Після навісу до штрафного майданчика голкіпер французів Льоріс пішов на перехоплення й кулаком вибив м'яча. Ось тільки за інерцією воротар зарядив ліктем в обличчя Данило, і арбітр за таку недбалість з боку Льоріса призначив пенальті.

11-метровий взявся виконувати Роналду й легко розвів Льоріса та м'яч по різних кутах. Відзначимо, що цей м'яч став для Кріштіану 20-м на великих міжнародних турнірах (13 на чемпіонатах Європи та 7 на чемпіонатах світу).

Утім, потім за справу взявся екс-одноклубник Роналду по мадридському «Реалу» Карім Бензема. У компенсований до першого тайму час Бензема реалізував пенальті за фол проти Мбаппе, а в дебюті другої половини зустрічі 33-річний форвард, який повернувся до складу збірної через п'ять років, оформив дубль, реалізувавши вихід віч-на-віч із голкіпером.

І все ж останнє слово залишилося за піренейцями. Арбітр призначив ще один пенальті у ворота Франції, який так само легко й невимушено реалізував Роналду. Ці два голи дозволили Кріштіану довести їхню загальну кількість у футболці збірної до 109-ти, що дозволило п'ятиразовому володарю «Золотого м'яча» повторити світовий рекорд результативності іранця Алі Даеї. При цьому можливість стати одноосібним лідером у Роналду буде вже в 1/8 фіналу, куди підопічні Фернандо Сантуша вийшли з третього місця.

В іншому матчі групи Німеччина несподівано зіграла внічию з Угорщиною — 2:2 (Хаверц, 66, Горецка, 84 — Солої, 11, Шефер, 68), і мадяри прогнозовано припинили боротьбу після групового етапу.

Підсумкове становище команд: 1. Франція — 5 очок (різниця м'ячів — 4:3), 2. Німеччина — 4 (6:5), 3. Португалія — 4 (7:6), 4. Угорщина — 2 (3:6).

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найшвидший гол Євро-2020 допоміг Швеції обіграти Польщу і вийти в 1/8 фіналу на Україну .

Фото uefa.com

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