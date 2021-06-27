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Спорт

Швеція — Україна: де і коли дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Євро-2020 29 червня

17:23 27 червня 2021
Збірна України

У вівторок, 29 червня, збірна України проведе матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу. У поєдинку, який відбудеться на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго, «жовто-сині» зустрінуться з командою Швеції.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ШВЕЦІЯ — УКРАЇНА

У своїй історії команди чотири рази перетиналися на футбольному полі. Тричі це відбувалося на товариському рівні — в 2008-му у Стокгольмі наша збірна виявилася сильнішою (1:0), в лютому 2011-го на Кіпрі була зафіксована результативна нічия (1:1), а в серпні того ж року в Харкові удача вже була на боці «тре крунур» (1:0).

Нарешті, єдиний офіційний матч припав на груповий турнір Євро-2012. Нагадаємо, у стартовому поєдинку на НСК «Олімпійський» підопічні Олега Блохіна пропустили першими після точного удару Ібрагімовича, на що «жовто-сині» відповіли Шевченка — і в підсумку здобули перемогу (2:1).

У прямій трансляції поєдинок Швеція — Україна покажуть о 22:00 телеканали «Україна» та «Футбол 1».

Євро-2020. 1/8 фіналу

29 червня (вівторок)

Швеція — Україна 22:00 «Україна», «Футбол 1»

Відзначимо, що переможець матчу зустрінеться у чвертьфіналі з найсильнішим у парі Англія — Німеччина. Даний поєдинок відбудеться 3 липня на «Стадіо Олімпіко» в Римі.

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на матч Швеція — Україна.

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