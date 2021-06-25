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Спорт

Швеція — Україна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Євро-2020

12:29 26 червня 2021
Збірна України

У вівторок, 29 червня, збірна України, яка зазнала прикрої поразки в поєдинку з Нідерландами (2:3), обіграла в один м'яч Північну Македонію (2:1) та мінімально поступилася Австрії (0:1) на груповій стадії, проведе на 52-тисячному «Хемпден Парк» у Глазго матч 1/8 фіналу Євро-2020. Суперником підопічних Андрія Шевченка стане команда Швеції (початок — о 22:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ШВЕЦІЯ — УКРАЇНА

«Жовто-сині» стали єдиною командою на Євро-2020, яка з трьома балами в активі вийшла з групи до плей-оф турніру. Підопічні Андрія Шевченка, маючи негативну різницю м'ячів 4:5, у заочній боротьбі серед команд, що посіли треті місця у своїх квартетах, випередили за додатковими показниками Фінляндію (1:3) та Словаччину (2:7).

Що стосується «Тре Крунур», то вони несподівано виграли групу Е, зігравши внічию з Іспанією (0:0), а також обігравши Словаччину (1:0) та Польщу (3:2). Маючи 7 очок в активі, підопічні Янне Андерссона випередили «Червону фурію» з 5 набраними балами та залишили за бортом плей-оф Польщу із забивним Левандовські у складі.

З огляду на успіхи команд на груповій стадії, в майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор віддають невелику перевагу шведам, виставивши на гру наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога Швеції — 2,44, нічия — 3,15, виграш України — 3,35.

«Фаворит спорт»: перемога Швеції — 2,42, нічия — 3,25, виграш України — 3,25.

1xBet: перемога Швеції — 2,42, нічия — 3,22, виграш України — 3,36.

«Олімп»: перемога Швеції — 2,41, нічия — 3,22, виграш України — 3,41.

William Hill: перемога Швеції — 2,37, нічия — 3,10, виграш України — 3,30.

Відзначимо, що переможець матчу Швеція — Україна зіграє у чвертьфіналі з найсильнішим у парі Англія — Німеччина (29 червня в Лондоні на «Уемблі», початок — о 19:00).

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперкомп'ютер передбачив виліт України в 1/8 фіналу та перемогу Франції на Євро-2020.

Фото УАФ

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